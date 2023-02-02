ذا أثليتك: أندريه أيو يجتمع مع شقيقه الأصغر من جديد في إنجلترا

يقترب المهاجم الغاني أندريه أيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد في سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" فإن نوتنجهام فورست يضع الرتوش الأخيرة في ضم أيو في صفقة انتقال حر.

وأصبح أندريه لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع السد القطري في يناير المنصرم.

أيو يمتلك خبرة في الدوري الإنجليزي مع فريقين مختلفين: سوانزي سيتي ووست هام يونايتد.

أندريه (33 عاما) بدأ مسيرته الكروية في فرنسا مع نادي مارسيليا قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي عبر سوانزي عام 2015.

وسجل أيو 59 هدفا في 191 مباراة خاضها في البريميرليج مع الفريقين.

أندريه أيو سيكون التوقيع رقم 29 لفريق فورست منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأخوان أيو سبق وأن تزاملا في الدوري الإنجليزي في سوانزي سيتي.

ويلعب جوردان أيو الآن مع كريستال بالاس منذ الانضمام إليه عام 2019.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ13 برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.