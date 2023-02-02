مران الزمالك - تأهيل المثلوثي وجلسة بين نبيه واللاعبين.. وعيد ميلاد

الخميس، 02 فبراير 2023 - 18:19

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك في الإمارات

عقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المباراة.

وواصل التونسي حمزة المثلوثي برنامجه التأهيلي في صالة الألعاب الرياضية، في ظل معاناته من الإصابة بعضلة السمانة.

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وركز الجهاز الفني على رفع المعدل البدني للاعبين بمجموعة تدريبات بدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

فيما خاض اللاعبون تقسيمة في نهاية التدريبات، حيث شهدت تنفيذ الجوانب الفنية التي تدربوا عليها في مران اليوم.

وهنأ اللاعبون عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بمناسبة عيد ميلاده على هامش المران.

ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 16 مباراة.

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