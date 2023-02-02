خبر في الجول - المثلوثي خارج حسابات الزمالك أمام فاركو.. والموعد المحتمل لجاهزيته

الخميس، 02 فبراير 2023 - 18:05

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي

علم FilGoal.com بخروج حمزة المثلوثي مدافع الزمالك من حسابات الفريق أمام فاركو في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

جاء ذلك لكون اللاعب لا يزال في مرحلة التأهيل.

وتعرض المثلوثي للإصابة في عضلة السمانة.

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ويحاول الجهاز الطبي لفريق الزمالك تجهيز المثلوثي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

هذه المباراة ستكون أولى مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك أمام شباب بلوزداد يوم 10 فبراير.

فيما يلعب قبلها أمام فاركو يوم الإثنين المقبل 6 فبراير ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

حمزة المثلوثي الزمالك الدوري المصري فاركو
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