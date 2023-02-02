الدرجة الثانية - دربي هادئ وصدارة لافيينا في أولى مباريات الدور الثاني

الخميس، 02 فبراير 2023 - 18:01

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

حافظ فريق لافيينا على صدارته في ترتيب مجموعة صعيد في دوري الدرجة الثانية المصري.

وأقيمت اليوم الخميس خمسة مباريات في الجولة السادسة عشر لمجموعة الصعيد.

وتعادل المتصدر لافيينا سلبيا مع المنيا ليظل في صدارة المجموعة برصيد 36 نقطة.

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وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

تعادل بترول أسيوط مع أسمنت أسيوط بهدف لكل فريق في دربي هادئ.

وانتصر الجونة على الألومنيوم بهدف أحمد حجي ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث.

وفاز ديروط على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.

وتقام غدا الجمعة مباراة ملوي مع التليفونات ضمن منافسات الجولة ذاتها.

فيما تلعب مباراتي شبان قنا مع الفيوم وكيما أسوان مع المدينة المنورة يوم السبت.

ويأتي ترتيب مجموعة الصعيد حاليا كالآتي:

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الدرجة الثانية لافيينا بترول أسيوط مجموعة الصعيد
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