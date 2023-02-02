فيورنتينا يعلن إصابة أمرابط بكسر في الأنف

الخميس، 02 فبراير 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إصابة المغربي سيفان أمرابط بكسر في عظام الأنف تعرض لها في مباراة تورينو بربع نهائي كأس إيطاليا 2022-2023.

وكشف النادي عبر بيانه إن اللاعب سيجري كشفا اليوم من أجل تصنيع قناع وقائي للوجه خاص به.

ولم يكشف النادي المدة المتوقعة لغياب متوسط ميدانه.

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وانتصر فيورنتينا على تورينو أمس الأربعاء بنتيجة 2-1 وحجز مقعده في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وخرج لاعب الوسط المغربي متأثرا بالإصابة قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وتفوق الفيولا بفضل ثنائية لوكا يوفيتش وجوناثان إيكوني.

ولم يفلح هدف يان كارموه في إحداث الفارق للضيوف.

وسيلتقي فيورنتينا مع كريموينسي الذي أحدث المفاجأة مرتين في كأس إيطاليا بإقصاء نابولي من دور الـ 16 ثم روما من ربع النهائي.

وخاض أمرابط الموسم الجاري 26 مباراة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع بقميص الفيولا.

وكان لاعب الوسط البالغ 26 عاما عضوا أساسيا في تحقيق منتخب المغرب للمركز الرابع بكأس العالم 2022 كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

ورفض فيورنتينا عرضا من برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب شبكة "سكاي" فإن برشلونة عرض استعارة أمرابط حتى نهاية الموسم مقابل 3 أو 4 ملايين يورو

وأراد برشلونة وضع بند في العقد بإمكانية الشراء مقابل 40 مليون يورو بنهاية الموسم، دون وجود بند إجبارية الشراء.

سفيان أمرابط فيورنتينا كأس إيطاليا
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