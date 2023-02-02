ضربة قوية جديدة.. قلق في باريس سان جيرمان بسبب إصابة نيمار

الخميس، 02 فبراير 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

نيمار لاعب باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس

يساور القلق باريس سان جيرمان بخصوص إصابة نيمار جونيور خاصة بعد تأكد غياب كيليان مبابي لفترة.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ويعاني نيمار من إصابة قوية في الكاحل غاب على إثرها عن مباراة الفريق أمس الأربعاء في الدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن هناك شكوك حول موعد عودته للمشاركة بشكل طبيعي مع باريس سان جيرمان من جديد.

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وكان النادي الباريسي أفاد في بيان رسمي: "نيمار يعاني من إرهاق عضلي وسيظل تحت الملاحظة اليوم".

ولم يغب نيمار عن مباريات سان جيرمان هذا الموسم بسبب الإصابة، لكنه غاب عن 3 مباريات بسبب تراكم البطاقات، ومباراة في الكأس من أجل الراحة.

وأعلن باريس سان جيرمان غياب مبابي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وغادر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مباراة فريقه أمام مونبلييه مساء الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة.

وأهدر مبابي ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة -رغم تنفيذها مرتين-، قبل أن تزداد ليلته سوءًا بخروجه مصابًا.

ومن المتوقع أن يعود مبابي للمباريات من جديد بعد يوم 22 فبراير الجاري.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فإن سيرجيو راموس هو الأخر تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق أمام مونبيليه.

ويجرى باريس سان جيرمان المزيد من الفحوصات على مدافعه هو الآخر.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير الجاري.

كما تنتظر سان جيرمان مواجهة قوية أمام أوليمبيك مارسيليا مطارده في الدوري الفرنسي يوم 8 فبراير.

وتأتي مباريات باريس سان جيرمان في تلك الفترة كالآتي:

4 فبراير ضد تولوز (الدوري الفرنسي)

8 فبراير ضد مارسيليا (كأس فرنسا)

11 فبراير ضد موناكو (الدوري الفرنسي)

14 فبراير ضد بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

19 فبراير ضد ليل (الدوري الفرنسي)

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا أقرب مطارديه.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دوري أبطال أوروبا نيمار
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