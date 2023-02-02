باريس سان جيرمان يعلن غياب مبابي لمدة ثلاثة أسابيع للإصابة

الخميس، 02 فبراير 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب كيليان مبابي لاعب الفريق لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وغادر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مباراة فريقه أمام مونبلييه مساء الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة.

وأهدر مبابي ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة -رغم تنفيذها مرتين-، قبل أن تزداد ليلته سوءًا بخروجه مصابًا.

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وصرّح كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان عبر "كانال بلوس" عقب اللقاء: "لقد تعرض لضربة في الركبة خلف الفخذ، سنرى ما سيحدث".

ومن المنتظر أن يجري باريس سان جيرمان مزيد من الفحوصات على مدافعه سيرجيو راموس بعد إصابته هو الآخر.

ومن المتوقع أن يعود مبابي للمباريات من جديد بعد يوم 22 فبراير الجاري.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير الجاري.

كما تنتظر سان جيرمان مواجهة قوية أمام أوليمبيك مارسيليا مطارده في الدوري الفرنسي يوم 8 فبراير.

وتأتي مباريات باريس سان جيرمان في تلك الفترة كالآتي:

4 فبراير ضد تولوز (الدوري الفرنسي)

8 فبراير ضد مارسيليا (كأس فرنسا)

11 فبراير ضد موناكو (الدوري الفرنسي)

14 فبراير ضد بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

19 فبراير ضد ليل (الدوري الفرنسي)

وانتصر سان جيرمان على مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 21 للدوري الفرنسي.

وسجّل سان جيرمان الثلاثية بواسطة فابيان رويز، وليونيل ميسي، ووارن زائير إيمري، فيما سجّل أرناو نوردين هدف مونبلييه الوحيد.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا أقرب مطارديه.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان كيليان مبابي
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