خبر في الجول – الزمالك يضم مخطط أحمال جديد للجهاز الفني

ضم الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه فردا جديدا خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك ضم مخطط الأحمال علاء رجب "لوكا" إلى الجهاز الفني للفريق.

وبدأ أوكا مهمته مع الفريق خلال مواجهة فيوتشر التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وسبق وأن عمل لوكا كمخطط أحمال ضمن الجهاز الفني لنادي زد أحد أندية الدرجة الثانية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فاركو تحت قيادة أسامة نبيه عقب الفوز على فيوتشر في الجولة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.

فيما يتواجد فاركو في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة جمعهم خلال 16 مباراة.