مران الأهلي - استئناف التدريبات دون راحة استعدادا لـ سياتل.. وتفاصيل إصابتي هاني ولطفي

استأنف فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الخميس ضمن الاستعداد لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدور الأول من البطولة.

وأدت المجموعة التي شاركت في مواجهة أوكلاند مرانا بدنيا واستشفائيا في فندق الإقامة تحت إشراف الجهاز الفني ومدرب أحمال الفريق.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة أوكلاند بمران على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل الأمريكي في تمام السابعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عبر موقع الأهلي الرسمي تفاصيل إصابتي محمد هاني وعلي لطفي.

وأوضح أبو عبلة "خضع هاني لفحص طبي صباح اليوم ثبت من خلاله سلامته وجاهزيته لمواجهة سياتل الأمريكي".

وأضاف طبيب الأهلي "كان هاني قد تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مواجهة أوكلاند".

وتابع "بينما خاض علي لطفي جانبا من التدريبات الجماعية في مران اليوم ثم استأنف المران بتدريب بدني منفرد".

واختتم تصريحاته "علي لطفي كان قد تعرض لكدمة في الكتف وسوف ينتظم في المران الجماعي غدا بشكل طبيعي".

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بمنافسات كأس العالم للأندية.

وسبق أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.