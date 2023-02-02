زميل ميدو السابق مدربا لأياكس حتى نهاية الموسم

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعيين لاعبه السابق جون هايتنجا كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم.

وكان أياكس قد أقال مدربه ألفريد شرودر يوم الجمعة الماضي بعد نتائجه السيئة هذا الموسم في الدوري الهولندي، وقرر تعيين هايتنجا كمدرب مؤقت.

وأفاد أياكس في بيان يوم الخميس: "اتفقنا مع جون على تدريب الفريق لبقية الموسم".

الدولي الهولندي السابق لعب في صفوف أياكس في الفترة من 2001 إلى 2008 حين تزامل مع أحمد حسام "ميدو".

وحصد الثنائي معا ألقاب الدوري والكأس والسوبر الهولندي في عام 2022.

ويحتل أياكس المركز الخامس في جدول الدوري الهولندي بفارق 7 نقاط عن فينورد المتصدر.

حين أقيل شرودر كان أياكس صائما عن الانتصارات في الدوري منذ 22 أكتوبر الماضي، كما ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات.

وكان شرودر قد تولى تدريب أياكس خلفا لإريك تين هاج الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

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