موسيماني: المشاركة في كأس العالم للأندية هى القمة لأي مدرب

الخميس، 02 فبراير 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - موسيماني

يعتبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب أهلي جدة السعودي ومدرب النادي الأهلي السابق أن المشاركة في كأس العالم للأندية تعتبر القمة لأي مدرب.

وحصل موسيماني على ميداليتين برونزيتين مع الأهلي خلال النسختين الماضيتين من مونديال الأندية.

وقال موسيماني عبر شبكة "CNN": "المشاركة في كأس العالم للأندية أبرز ما في مسيرتي. إنها القمة بالنسبة لأي مدرب".

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وأوضح "ماهي أكبر بطولة يمكنك المشاركة بها؟ البعض قد يقول أن دوري أبطال إفريقيا هى أهم بطولة تلعبها ولكن دوري الأبطال هو الطريق إلى مونديال الأندية".

الأهلي انتصر بنتيجة 3-0 على أوكلاند سيتي في افتتاح نسخة 2022 تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

ويستعد الأهلي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت المقبل في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وسيلتقي الفائز من مواجهة سياتل ساوندرز والأهلي أو أوكلاند، في نصف النهائي من مونديال الأندية مع ريال مدريد.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

ويتولى موسيماني حاليا تدريب نادي أهلي جدة ويقوده لصدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي برصيد 34 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بدوري يلو إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي موسيماني كأس العالم للأندية
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