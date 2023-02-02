كرة سلة - في الجول يكشف موعد مشاركة مهاب ياسر مع الزمالك.. واختبار طبي

الخميس، 02 فبراير 2023 - 15:52

كتب : إبراهيم رمضان

مهاب ياسر - كرة سلة

يستعد مهاب ياسر لاعب الزمالك لكرة السلة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد التعافي من الإصابة.

وكان مهاب ياسر قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسافر للتأهيل في قطر قبل أن يستكمل برنامجه البدني في القاهرة.

وأجرى اللاعب العملية الجراحية بنجاح في 23 يونيو الماضي.

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وعلم FilGoal.com أنه من المقرر أن يخضع مهاب ياسر لاختبارات طبية للقياسات البدنية والعضلية.

ومن المتوقع أن يشارك مهاب ياسر لأول مرة مع فريق الزمالك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتستضيف مدينة الإسكندرية المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكرة السلة للرجال.

ويشارك مهاب ياسر لأول مرة يوم الإثنين 6 مارس أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري السوبر.

وكان مهاب ياسر قد أجرى برنامجه التأهيلي في دولة قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وعاد مهاب إلى القاهرة لمواصلة التأهيل البدني ضمن المرحلة الأخيرة من تجهيزه لخوض المباريات.

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