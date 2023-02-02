قائمة الإسماعيلي - ضم أكا والديب استعدادا لـ الاتحاد.. وغياب النقاز وجمعة وصبحي

أعلن نادي الإسماعيلي قائمة تضم 23 لاعبا استعدادا لخوض معسكر مغلب في الإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري مساء الأحد المقبل.

ويظهر في قائمة الإسماعيلي كل من سيرجي أكا وكريم الديب الوافدين الجدد.

بينما يغيب محمد صبحي حارس المرمى المخضرم والذي تم إعلان انتقاله للفريق أمس الأربعاء.

كما يغيب عن القائمة كل من صالح جمعة وحمدي النقاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمي: محمد فوزي – محمد كوكو - أحمد عادل

خط الدفاع: باهر المحمدي - كريم عرفات – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي – أحمد محسن.

الوسط: عمر الوحش – محمد بيومي – عماد حمدي – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – محمود الشبراوي – محمد حسن – محمد عبد السميع – عمر الساعي - كريم الديب - سيرجي أكا.

الهجوم: محمد الشامي - ياو أنور – فراس شواط.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة ويفصله نقطة واحدة للابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما الاتحاد السكندري ففي المركز السادس برصيد 26 نقطة ويفصله ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.

ولم يتعرض الاتحاد السكندري للخسارة في آخر أربع مباريات بانتصارين وتعادلين.

أما الإسماعيلي فجمع خمس نقاط في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق من تعادلين وانتصار.