هيكتور كوبر يتولى تدريب منتخب عربي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الخميس تعيين الأرجنتيني هيكتور كوبر كمدير فني لمنتخب سوريا.

وأفاد الاتحاد السوري في بيان: "الارجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنيا لمنتخب سوريا".

وأضاف البيان "المدير الفني الجديد لمنتخب سوريا الأول وطاقمه المساعد سيصلون إلى سوريا في الأيام القليلة القادمة".

ومن المرجح أن يتولى محمود فايز منصب مساعد ومترجم كوبر كما حدث في كل تجاربه الأخيرة.

وكان فايز قد اعتذر عن العمل ضمن الجهاز الفني للزمالك قبل أيام.

مدرب منتخب مصر السابق استقال من قيادة منتخب الكونغو الديمقراطية في مارس الماضي بعد توديع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان كوبر قد تولى القيادة الفنية لمنتخب الكونغو الديمقراطية في مايو 2021 ووصل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

لكن الكونغو الديمقراطية خسرت أمام المغرب بنتيجة 5-2 في المرحلة النهائية من التصفيات.

بين قيادة منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، قاد كوبر منتخب أوزبكستان في الفترة من 2018 إلى 2019.

بينما تناوب على تدريب الفراعنة منذ إقالة كوبر في 2018 كل من خافيير أجيري وحسام البدري وكارلوس كيروش وإيهاب جلال، ثم أخيرا روي فيتوريا.

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يذكر أن كوبر قاد فالنسيا الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في بداية الألفية الجديدة، كما تولى تدريب إنتر وبارما في إيطاليا.