محلل أداء صنداونز يراقب الأهلي في كأس العالم للأندية

الخميس، 02 فبراير 2023 - 14:54

كتب : حسام أحمد

بيرسي تاو - الأهلي - أوكلاند

يراقب صنداونز الجنوب إفريقي مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية تحضيرا لمواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية رفقة صنداونز والقطن الكاميروني والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره فريق صنداونز الجنوب إفريقي يوم 25 فبراير الجاري في تمام التاسعة مساءً.

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وحسبما علم فإن جولام فالوديا محلل أداء صنداونز تواجد في مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية.

وتواجد فالوديا لمراقبة لاعبي الأهلي عن قرب تحضيرا لمواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في الدور الأول من النسخة الحالية ببطولة كأس العالم للأندية.

وتابع محلل أداء صنداونز المباراة من المقصورة الرئيسية لملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة.

ومن المقرر أن يتواجد في المباراة المقبلة أيضا ضد سياتل ساوندرز الأمريكي.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة سياتل ساوندرز والأهلي أو أوكلاند، في نصف النهائي من مونديال الأندية مع ريال مدريد.

موعد مباراة الاهلي ضد سياتل والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي صنداونز
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