محلل أداء صنداونز يراقب الأهلي في كأس العالم للأندية

يراقب صنداونز الجنوب إفريقي مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية تحضيرا لمواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية رفقة صنداونز والقطن الكاميروني والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره فريق صنداونز الجنوب إفريقي يوم 25 فبراير الجاري في تمام التاسعة مساءً.

وحسبما علم فإن جولام فالوديا محلل أداء صنداونز تواجد في مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية.

وتواجد فالوديا لمراقبة لاعبي الأهلي عن قرب تحضيرا لمواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في الدور الأول من النسخة الحالية ببطولة كأس العالم للأندية.

وتابع محلل أداء صنداونز المباراة من المقصورة الرئيسية لملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة.

ومن المقرر أن يتواجد في المباراة المقبلة أيضا ضد سياتل ساوندرز الأمريكي.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.