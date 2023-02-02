وزارة الشباب والرياضة: محاولات لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الخميس، 02 فبراير 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

الأهلي

أفادت وزارة الشباب والرياضة أن الوزير أشرف صبحي يبذل محاولات لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية على القنوات المصرية.

مباريات مونديال الأندية لا تذاع بشكل شرعي في الشرق الأوسط سوى عن طريق تطبيق شاهد، بينما تبث داخل السعودية على قنوات SSC وداخل المغرب عبر القناة الرياضية المغربية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان: "يكثف أشرف صبحي من اتصالاته خلال الوقت الراهن مع العديد من الجهات والمعنيين بالقنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك لبحث مدى إمكانية بث مباريات الأهلي المقبلة بالبطولة على القنوات المصرية".

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وأوضحت أن وزير الرياضة أجرى اتصالاً هاتفياً ببعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لتقديم التهنئة للفريق بعد فوزه في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف نظيفة، والاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المقبلة.

ويلعب الأهلي في ربع النهائي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت.

وأعرب صبحي عن تمنياته بالتوفيق للأهلي في منافسات البطولة، والاستعداد الأمثل للمباراة المقبلة، وتحقيق الفوز بها والتأهل إلى المربع الذهبي، وتقديم أفضل أداء يليق بالنادي الأهلي والكرة المصرية.

في حالة عبور عقبة سياتل يصطدم الأهلي بريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يشارك هذه المرة بعد أن حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

الأهلي كأس العالم للأندية أشرف صبحي
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