كأس العالم للأندية - الخطيب يشكر الجماهير المغربية ولقجع على مساندة الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالنيابة عن نفسه ومجلس إدارة الأهلي، الشكر والتحية لجماهير المغرب.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب عقب الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهد اللقاء حضور جماهيري كامل العدد، وساندت الجماهير المغربية فريق الأهلي في المباراة.

وكشف الأهلي عبر بيانه: "وجه محمود الخطيب رئيس النادي نيابة عن نفسه ومجلس إدارة الأهلي، الشكر والتحية للأشقاء في المغرب على الاستقبال وكرم الضيافة ومساندة فريق الأهلي أمس في أولى مباريات مونديال الأندية".

وأضاف "تقدير بالغ لموقف الجماهير المغربية الشقيقة وخاصة التي تواجدت في ملعب المباراة وساندت لاعبي الأهلي وجهازهم الفني".

وتابع "كما يتوجه النادي بالشكر إلى فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والذي حرص على زيارة البعثة في فندق الإقامة ودعم الفريق ولاعبيه قبل مواجهة أوكلاند".

واختتم بيان الأهلي "يتمنى رئيس الأهلي النجاح والتوفيق لدولة المغرب الشقيقة في تقديم بطولة تليق بتاريخها العريق وجماهيرها العاشقة لكرة القدم".

وخاض الأهلي 19 مباراة في منافسات كأس العالم للأندية وسجل 20 هدفا بينما استقبل 26.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بمنافسات كأس العالم للأندية.

وسبق أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.