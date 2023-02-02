لعب بعد 24 ساعة من ضمه.. كانسيلو: ظهرت بشكل جيد لهذا السبب

أرجع جواو كانسيلو مدافع بايرن ميونيخ الجديد الفضل لزملائه في ظهوره بشكل طيب خلال أول مشاركة له مع البافاري بعد 24 ساعة فقط من انضمامه للفريق.

وشارك كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار الذي وقع لبايرن يوم الثلاثاء في فوز البافاري على ماينتس في كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال جواو كانسيلو لقناة ناديه: "أنا سعيد جدًا بالمساهمة في هذا الفوز ولرؤية بايرن يلعب بشكل مميز، وهذا يجعلني سعيدًا".

وأضاف "لقد كانت مباراة رائعة من الفريق بأكمله. حاول زملائي في الفريق دمجي بأسرع ما يمكن. لهذا السبب أعتقد أن مباراتي الأولى كانت جيدة".

وأتم "لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز الذي حققناه. نحن في ربع نهائي كأس ألمانيا وأنا سعيد للغاية".

وتأهل بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على مضيفه ماينتس بأربعة أهداف دون رد في ملعب ميفا أرينا.

وسجّل بايرن أهدافه بواسطة إيريك ماكسيك تشوبو موتينج، وجمال موسيالا، ولوروا ساني، وألفونسو ديفيز.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرتغالي جواو كانسيلو بعد يوم واحد من انضمامه لـ بايرن ميونيخ.

ولم يهدر كانسيلو - الذي شارك كظهير أيسر - الكثير من الوقت، وأعطى التمريرة الحاسمة في لقطة الهدف الأول بعد 17 دقيقة من توقيع الكاميروني تشوبو موتينج.

وأضاف موسيالا هدف بايرن الثاني في الدقيقة 30، ثم أكمل ساني الثلاثية في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني اختتم البديل ديفيز أهداف بايرن في الدقيقة 83.

وعرفت المباراة أول بطاقة حمراء في الدقيقة 82 لـ بو سفينسون لاعب ماينتس بعد الاعتراض بشراسة على الحكم.

ثم أكمل ماينتس المباراة بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 86 عندما خرج أليكساندر هاك مطرودًا ببطاقة صفراء ثانية.

وانضم بايرن ولايبزج إلى شتوتجارت ويونيون برلين في ربع النهائي.

وتتواصل مباريات ثمن النهائي الثلاثاء المقبل بمباراة ساندهاوزن أمام فرايبورج، وإينتراخت فرانكفورت ضد دارمشتادت.

وتختتم المباريات الأربعاء بمباراة نورنبرج أمام فورتونا دوسلدورف، وبوخوم أمام بروسيا دورتموند.

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