لعب بعد 24 ساعة من ضمه.. كانسيلو: ظهرت بشكل جيد لهذا السبب

الخميس، 02 فبراير 2023 - 14:09

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - بايرن ميونيخ (الصورة من الموقع الرسمي لبايرن)

أرجع جواو كانسيلو مدافع بايرن ميونيخ الجديد الفضل لزملائه في ظهوره بشكل طيب خلال أول مشاركة له مع البافاري بعد 24 ساعة فقط من انضمامه للفريق.

وشارك كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار الذي وقع لبايرن يوم الثلاثاء في فوز البافاري على ماينتس في كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال جواو كانسيلو لقناة ناديه: "أنا سعيد جدًا بالمساهمة في هذا الفوز ولرؤية بايرن يلعب بشكل مميز، وهذا يجعلني سعيدًا".

أخبار متعلقة:
فاران يعلن اعتزاله الدولي هداف سياتل: كأس العالم للأندية التحدي الأكبر لنا.. ومتحمسون لمواجهة الأهلي مدرب بايرن: قلت لكانسيلو "العب لعبك" تين هاج: الوصول لنهائي كأس الرابطة ليس إنجازا

وأضاف "لقد كانت مباراة رائعة من الفريق بأكمله. حاول زملائي في الفريق دمجي بأسرع ما يمكن. لهذا السبب أعتقد أن مباراتي الأولى كانت جيدة".

وأتم "لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز الذي حققناه. نحن في ربع نهائي كأس ألمانيا وأنا سعيد للغاية".

وتأهل بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على مضيفه ماينتس بأربعة أهداف دون رد في ملعب ميفا أرينا.

وسجّل بايرن أهدافه بواسطة إيريك ماكسيك تشوبو موتينج، وجمال موسيالا، ولوروا ساني، وألفونسو ديفيز.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرتغالي جواو كانسيلو بعد يوم واحد من انضمامه لـ بايرن ميونيخ.

ولم يهدر كانسيلو - الذي شارك كظهير أيسر - الكثير من الوقت، وأعطى التمريرة الحاسمة في لقطة الهدف الأول بعد 17 دقيقة من توقيع الكاميروني تشوبو موتينج.

وأضاف موسيالا هدف بايرن الثاني في الدقيقة 30، ثم أكمل ساني الثلاثية في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني اختتم البديل ديفيز أهداف بايرن في الدقيقة 83.

وعرفت المباراة أول بطاقة حمراء في الدقيقة 82 لـ بو سفينسون لاعب ماينتس بعد الاعتراض بشراسة على الحكم.

ثم أكمل ماينتس المباراة بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 86 عندما خرج أليكساندر هاك مطرودًا ببطاقة صفراء ثانية.

وانضم بايرن ولايبزج إلى شتوتجارت ويونيون برلين في ربع النهائي.

وتتواصل مباريات ثمن النهائي الثلاثاء المقبل بمباراة ساندهاوزن أمام فرايبورج، وإينتراخت فرانكفورت ضد دارمشتادت.

وتختتم المباريات الأربعاء بمباراة نورنبرج أمام فورتونا دوسلدورف، وبوخوم أمام بروسيا دورتموند.

جواو كانسيلو بايرن ميونيخ مانشستر سيتي ماينتس
نرشح لكم
فاران يعلن اعتزاله الدولي لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس فقد صبره بسبب إصابات بوجبا المتكررة مدرب بايرن: قلت لكانسيلو "العب لعبك" دي يونج: مباريات بيتيس دائما صعبة.. وتفوقنا لهذا السبب هل يغيب عن موقعة بايرن؟ تضارب حول إصابة مبابي تشافي - عن طريق الدوري الطويل.. مقارنة بيدري وإنييستا والحنين للرقم 6 مواعيد مباريات الخميس 2 فبراير 2023 - الأهلي ضد الزمالك في الطائرة.. ريال مدريد مع فالنسيا مبابي يهدر مرتين ويصاب رفقة راموس.. ورقم أسطوري لـ ميسي و"الطفل" في فوز سان جيرمان
أخر الأخبار
موسيماني: المشاركة في كأس العالم للأندية هى القمة لأي مدرب دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة سلة - في الجول يكشف موعد مشاركة مهاب ياسر مع الزمالك.. واختبار طبي 2 دقيقة | كرة سلة
برونو يتحدث عن تأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الرابطة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الإسماعيلي - ضم أكا والديب استعدادا لـ الاتحاد.. وغياب النقاز وجمعة وصبحي 42 دقيقة | الكرة المصرية
هيكتور كوبر يتولى تدريب منتخب عربي ساعة | الوطن العربي
محلل أداء صنداونز يراقب الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
وزارة الشباب والرياضة: محاولات لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الخطيب يشكر الجماهير المغربية ولقجع على مساندة الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة