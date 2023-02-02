هداف سياتل: كأس العالم للأندية التحدي الأكبر لنا.. ومتحمسون لمواجهة الأهلي

الخميس، 02 فبراير 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

راؤول رويدياز

وصف البيروفي راؤول رويدياز مهاجم نادي سياتل ساوندرز الأمريكي مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية بالتحدي الأكبر.

ويستعد سياتل لافتتاح مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويلعب سياتل ضد الأهلي يوم السبت المقبل في البطولة التي يستضيفها المغرب في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

أخبار متعلقة:
يد - رئيس مونبلييه: ضم دودو هو انعكاس لطموحات النادي الموسم المقبل فاران يعلن اعتزاله الدولي لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس فقد صبره بسبب إصابات بوجبا المتكررة أمم إفريقيا للمحليين – الجزائر تفتح أبواب الحضور مجانا قبل نهائي السنغال المرتقب

وقال رويدياز في تصريحات نقلتها صحيفة "فوكس ديبورتيس" الأمريكية: "كأس العالم للأندية هو التحدي الأهم لنا".

وأضاف "علينا أن نستعد بقوة ونركز من أجل تحقيق الفوز في المباراة الأولى (الأهلي) نحن متحمسون لهذه المباراة ونملك الدوافع رغم حجم الضغط الكبير علينا".

وشدد "شخصيا أحب تلك التحديات. أحب المنافسات الخارجية ولدي تجارب مختلفة. عانينا كثيرا من الإصابات خلال الموسم الماضي لكن النادي يفعل ما في وسعه لجلب اللاعبين المميزين والتأكد من أن لدينا فريقا جيدا يستطيع المنافسة".

صاحب الـ32 عاما لعب مع سياتل 120 مباراة وسجل 73 هدفا وصنع 13 آخرين

الأهلي انتصر بنتيجة 3-0 على أوكلاند سيتي في افتتاح نسخة 2022.

فيما يشارك سياتل في كأس العالم للأندية بصفته بطل كونكاف.

وسيلتقي الفائز من مواجهة سياتل ساوندرز والأهلي أو أوكلاند، في نصف النهائي من مونديال الأندية مع ريال مدريد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي سياتل ساوندرز كأس العالم للأندية
نرشح لكم
محلل أداء صنداونز يراقب الأهلي في كأس العالم للأندية وزارة الشباب والرياضة: محاولات لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - الخطيب يشكر الجماهير المغربية ولقجع على مساندة الأهلي كولر يكشف سبب تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني أمام أوكلاند ظهير أوكلاند: هدف الأهلي الثاني صعّب مهمتنا.. وعرفنا أنه ليس يومنا بعد الثالث لاعب أوكلاند الشاب: لم نلعب أمام هذه الجماهير من قبل.. وأريد العودة لكأس العالم للأندية قائد أوكلاند: الأهلي فاز لأنه يستحق.. لقد ظهرت جودة لاعبيه في الشوط الثاني كأس العالم للأندية - الشناوي: احترمنا أوكلاند بشكل جيد ولذلك فزنا
أخر الأخبار
برونو يتحدث عن تأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الرابطة 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الإسماعيلي - ضم أكا والديب استعدادا لـ الاتحاد.. وغياب النقاز وجمعة وصبحي 30 دقيقة | الكرة المصرية
هيكتور كوبر يتولى تدريب منتخب عربي 47 دقيقة | الوطن العربي
محلل أداء صنداونز يراقب الأهلي في كأس العالم للأندية 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
وزارة الشباب والرياضة: محاولات لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الخطيب يشكر الجماهير المغربية ولقجع على مساندة الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
لعب بعد 24 ساعة من ضمه.. كانسيلو: ظهرت بشكل جيد لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
هداف سياتل: كأس العالم للأندية التحدي الأكبر لنا.. ومتحمسون لمواجهة الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة