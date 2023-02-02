هداف سياتل: كأس العالم للأندية التحدي الأكبر لنا.. ومتحمسون لمواجهة الأهلي

وصف البيروفي راؤول رويدياز مهاجم نادي سياتل ساوندرز الأمريكي مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية بالتحدي الأكبر.

ويستعد سياتل لافتتاح مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويلعب سياتل ضد الأهلي يوم السبت المقبل في البطولة التي يستضيفها المغرب في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وقال رويدياز في تصريحات نقلتها صحيفة "فوكس ديبورتيس" الأمريكية: "كأس العالم للأندية هو التحدي الأهم لنا".

وأضاف "علينا أن نستعد بقوة ونركز من أجل تحقيق الفوز في المباراة الأولى (الأهلي) نحن متحمسون لهذه المباراة ونملك الدوافع رغم حجم الضغط الكبير علينا".

وشدد "شخصيا أحب تلك التحديات. أحب المنافسات الخارجية ولدي تجارب مختلفة. عانينا كثيرا من الإصابات خلال الموسم الماضي لكن النادي يفعل ما في وسعه لجلب اللاعبين المميزين والتأكد من أن لدينا فريقا جيدا يستطيع المنافسة".

صاحب الـ32 عاما لعب مع سياتل 120 مباراة وسجل 73 هدفا وصنع 13 آخرين

الأهلي انتصر بنتيجة 3-0 على أوكلاند سيتي في افتتاح نسخة 2022.

فيما يشارك سياتل في كأس العالم للأندية بصفته بطل كونكاف.