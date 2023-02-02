كرة يد - الاتحاد المصري يبدأ التنسيق لتكريم أحمد الأحمر

الخميس، 02 فبراير 2023 - 13:51

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - مصر - إسبانيا - طوكيو 2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد بدء التنسيق والترتيب لتكريم أحمد الأحمر قائد منتخب مصر السابق.

وكان أحمد الأحمر قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر في نوفمبر الماضي مكتفيا بما قدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وغاب الأحمر عن منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم الأخيرة والتي حصد فيها الفراعنة المركز السابع.

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وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد في بيانه: "يسعد مجلس الإدارة برئاسة محمد الأمين، البدء في الترتيب والتنسيق لإقامة حفل تكريم يليق بـ أحمد الأحمر قائد المنتخب وأحد أبناء اللعبة المخلصين الذين لم يدخروا جهدا في العطاء للمنتخبات المصرية".

May be an image of ‎text that says '‎الإتحاد المصرى لكرة يسعد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الاستاذ الدكتور محمد الامين البدء في الترتيب والتنسيق لاقامة حفل تكریم يليق بالنجم أحمد الاحمر كابتن المنتخب المصري لكرة اليد واحد ابناء اللعبة المخلصين اللذين لم يدخروا جهداً في العطاء للمنتخبات المصرية وما قدمة لمصرنا الغالية لرفعة كرة اليد المصرية في جميع المحافل العربية والقارية والدولية رئيس مجلس إدار الإتحاد المصري لكرة اليد محمد الأمين 1957‎'‎

إنجازات أحمد الأحمر مع منتخب مصر:

- التتويج ببطولة إفريقيا 5 مرات (2004 - 2008 - 2016 - 2020 - 2022)

- الهداف التاريخي لمصر في بطولات العالم

- رجل المباراة 8 مرات في كأس العالم

- أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات

- رابع أولمبياد طوكيو

كرة يد منتخب مصر أحمد الأحمر الاتحاد المصري
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