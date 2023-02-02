فاران يعلن اعتزاله الدولي

الخميس، 02 فبراير 2023 - 13:46

كتب : FilGoal

رافا فاران - فرنسا

أعلن رافاييل فاران مدافع منتخب فرنسا يوم الخميس اعتزال اللعب دوليا.

فاران البالغ من العمر 29 عاما بدأ مسيرته الدولية قبل 10 سنوات وتوج بكأس العالم 2018 مع الديوك.

ونشر فاران بيانا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أوضح فيه اعتزاله اللعب دوليا.

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وذكرت لو باريزيان يوم الخميس أن فاران قرر الاعتزال دوليا بسبب شعوره الإجهاد البدني والعقلي، ورغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وأوضح التقرير أن مدافع مانشستر يونايتد الذي عانى من بعض الإصابات في الأشهر الأخيرة يريد قضاء المزيد من الوقت للتعافي خلال الموسم.

فبالرغم من إصاباته انضم فاران إلى المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 ولعب دورًا حاسمًا في طريق الديوك نحو النهائي.

وأشار التقرير إلى أن قرار فاران بالاعتزال دوليا يأتي بسبب خيبة الأمل من خسارة المباراة النهائية أمام الأرجنتين، والرغبة في الحفاظ على صحته وقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

ولعب فاران 93 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.

قبل أسابيع، أعلن هوجو لوريس قائد فرنسا وزميله الحارس ستيف مانداندا اعتزالهما الدولي بعدما اختتما مشوارهما مع الديوك بالمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر والحصول على المركز الثاني.

وأصبحت أسهم مايك مينيان حارس ميلان البالغ من العمر 27 عاما مرتفعة لارتداء قميص الحارس الأساسي للديوك بعد اعتزال لوريس ومانداندا.

المباراة المقبلة لفرنسا ستكون ضد هولندا في افتتاح تصفيات يورو 2024 بمارس المقبل.

مانداندا لعب 35 مباراة دولية بقميص فرنسا وحصد لقب كأس العالم 2018 ووصافة نسخة 2022 كبديل للوريس.

أما لوريس البالغ من العمر 35 عاما فهو صاحب الرقم القياسي كأكثر حرس مرمى لعب مباريات في كأس العالم برصيد 20 مباراة.

وشارك لوريس بقميص الديوك في 4 كؤوس عالم مختلفة (2010 - 2014 - 2018 - 2022).

ولعب لوريس مع منتخب فرنسا 145 مباراة دولية كأكثر اللاعبين مشاركة مع الديوك.

وبدأ لوريس مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا في عام 2008 واستمرت حتى 2022.

رافاييل فاران فرنسا مانشستر يونايتد
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