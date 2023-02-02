لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس فقد صبره بسبب إصابات بوجبا المتكررة

فقد نادي يوفنتوس وماسميليانو أليجري المدير الفني صبره مع بول بوجبا لاعب الفريق بسبب إصاباته المتكررة.

بول بوجبا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ولم يسجل بوجبا ظهوره الأول بقميص يوفنتوس منذ انضمامه في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر حتى الآن.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس كان يفكر في إلغاء مكافآت الفريق من عقده بسبب المشاكل البدنية المتكررة.

وتم استدعاء بوجبا للمباراة الرسمية الأولى مع يوفنتوس ضد مونزا الأحد الماضي ولكن لاعب الوسط الفرنسي تعرض لإصابة عضلية جديدة.

ومن غير المتوقع أن يكون بوجبا لائقا لمواجهة لاتسيو في كأس إيطاليا مساء اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة لا جازيتا أن أليجري ظهر بصورة عصبية عندما تم سؤاله عن موقف بوجبا خلال المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء.

وكشف أليجري أن بوجبا بإمكانه الوصول إلى قمة مستواه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر ولكن سيكون الموسم على وشك الانتهاء في تلك الفترة.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس انزعج بسبب رفض بوجبا الخضوع لعملية جراحية في أغسطس الماضي بسبب إصابة في الغضروف المفصلي.

وقرر بوجبا وقتها الخضوع لعلاج متحفظ ولكن غير رأيه في النهاية لعدم الحصول على النتيجة المناسبة.

وفكرت إدارة يوفنتوس السابقة في إزالة بند مكافآت الفريق من عقد بوجبا بسبب إصاباته المتكررة.

ويحصل بوجبا على 8 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى 2 مليون يورو من الإضافات.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في صيف 2026.

وسبق ولعب بوجبا لصالح يوفنتوس من قبل خلال الفترة من صيف 2012 لمدة أربع سنوات عندما رحل إلى مانشستر يونايتد.

وبعد ست سنوات مع الفريق الإنجليزي عاد بوجبا مجددا لتمثيل البيانكونيري.