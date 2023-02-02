أمم إفريقيا للمحليين – الجزائر تفتح أبواب الحضور مجانا قبل نهائي السنغال المرتقب

الخميس، 02 فبراير 2023 - 13:12

كتب : FilGoal

الجزائر - النيجر - أمم إفريقيا للمحليين

قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية فتح أبواب الحضور مجانا خلال تالمواجهة المرتقبة بين الخضر ومنتخب السنغال.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتستضيف الجزائر منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين حتى 4 فبراير المقبل.

أخبار متعلقة:
يد - رئيس مونبلييه: ضم دودو هو انعكاس لطموحات النادي الموسم المقبل تين هاج: الوصول لنهائي كأس الرابطة ليس إنجازا المصري يعلن نقل مواجهة سموحة إلى برج العرب الدوري السعودي - النصر يستعيد ورقته الرابحة في مواجهة الفتح

وقالت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية في بيان: "تشجيعا للجماهير الجزائرية التي حضرت بقوة خلال كل مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر. تُعلم وزارة الشباب والرياضة مشجعي الفريق الوطني أن السلطات العمومية قررت مجانية الحجز".

"تبدأ عملية الحجز على المنصة الاكترونية tadkirati.chan2022.dz ابتداء من صباح اليوم الخميس 2 فبراير 2023".

وتقام منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين للمرة السابعة تاريخيا ويصل منتخب الجزائر إلى النهائي للمرة الأولى.

وتشهد النسخة الحالية بطلا للمرة الأولى إذ لم يسبق لفريقي السنغال والجزائر التأهل لنهائي البطولة.

وشارك أحمد قندوسي الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي في فوز الجزائر على النيجر بخمسة أهداف دون مقابل في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

في المقابل تأهل منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على مدغشقر بهدف دون رد.

وحقق منتخب المغرب لقب آخر نسختين من البطولة ليتساوى مع منتخب الكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منهما.

أمم إفريقيا للاعبين المحليين منتخب الجزائر أحمد قندوسي - منتخب الجزائر للمحليين
نرشح لكم
خبر في الجول - محمود فايز يعاون كوبر في تدريب سوريا.. وتفاصيل التعاقد هيكتور كوبر يتولى تدريب منتخب عربي الدوري السعودي - النصر يستعيد ورقته الرابحة في مواجهة الفتح سفيان بوفال: قرار الانتقال للريان القطري لم يكن سهلا رونالدو ينهي مخاوف النصر قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري القطري رئيس اتحاد جدة: لا نفكر في أقل من صلاح وميسي بعد صفقة رونالدو سكاي: ليس ميسي فقط.. الدوري السعودي قد يستهدف محمد صلاح مستقبلا
أخر الأخبار
سكاي: بن ناصر يغيب عن الدربي ضد إنتر 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - كامافينجا في الدفاع.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام فالنسيا 14 دقيقة | الدوري الإسباني
أول تعليق من مانشستر يونايتد على إسقاط تهم جرينوود 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميتلاند يكشف لـ في الجول موعد انضمام إمام عاشور للتدريبات 35 دقيقة | المحترفون
كوريري ديلو سبورت: يوفنتوس مهدد بخصم 20 نقطة جديدة في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
باقٍ ومستمر.. حمد لله يجدد تعاقده مع اتحاد جدة ساعة | السعودية
كأس العالم للأندية - الإنجليزي أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ذا أثليتك: أندريه أيو يجتمع مع شقيقه الأصغر من جديد في إنجلترا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة