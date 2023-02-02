أمم إفريقيا للمحليين – الجزائر تفتح أبواب الحضور مجانا قبل نهائي السنغال المرتقب

قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية فتح أبواب الحضور مجانا خلال تالمواجهة المرتقبة بين الخضر ومنتخب السنغال.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتستضيف الجزائر منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين حتى 4 فبراير المقبل.

وقالت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية في بيان: "تشجيعا للجماهير الجزائرية التي حضرت بقوة خلال كل مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر. تُعلم وزارة الشباب والرياضة مشجعي الفريق الوطني أن السلطات العمومية قررت مجانية الحجز".

"تبدأ عملية الحجز على المنصة الاكترونية tadkirati.chan2022.dz ابتداء من صباح اليوم الخميس 2 فبراير 2023".

وتقام منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين للمرة السابعة تاريخيا ويصل منتخب الجزائر إلى النهائي للمرة الأولى.

وتشهد النسخة الحالية بطلا للمرة الأولى إذ لم يسبق لفريقي السنغال والجزائر التأهل لنهائي البطولة.

وشارك أحمد قندوسي الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي في فوز الجزائر على النيجر بخمسة أهداف دون مقابل في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

في المقابل تأهل منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على مدغشقر بهدف دون رد.

وحقق منتخب المغرب لقب آخر نسختين من البطولة ليتساوى مع منتخب الكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منهما.