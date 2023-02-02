يد - رئيس مونبلييه: ضم دودو هو انعكاس لطموحات النادي الموسم المقبل

تحدث جوليان دالجاري رئيس نادي مونبلييه الفرنسي لكرة اليد الذي نجح في ضم أحمد هشام "دودو" لاعب نيم الفرنسي ومنتخب مصر عما ينتظره من النجم المصري.

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي يوم الأربعاء ضم دودو حتى موسم 2027، بعقد يبدأ من الموسم المقبل، على أن يكمل موسمه الجاري مع نيم.

وقال دالجاري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أحمد هشام حصل على مكان بين أفضل لاعبي الدوري الفرنسي بعد أن وصل إلى مرحلة النضج".

وأضاف رئيس مونبلييه "سيجلب قوته الجبارة للفريق في الموسم المقبل".

وتابع "إنه اللاعب الذي كنا بحاجة إليه لاتخاذ خطوات إلى الأمام. ضم دودو هو انعكاس لطموح النادي في الموسم المقبل".

أحمد هشام سينضم للنادي في يونيو 2023 لمدة 4 مواسم.

منذ انضمامه لنيم في 2020 لعب دودو 169 مباراة وسجل 308 أهداف.

يذكر أن محمد ممدوح هاشم توج بدوري أبطال أوروبا مع فريق مونبلييه موسم 2017-2018.

وقال دافيد تبيب رئيس نيم في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أحمد هشام لن يكون جزءا من النادي الموسم المقبل، وهو ما كان متوقعا منذ البداية".

وأضاف "صقل المواهب جزء من رؤية واستراتيجية النادي، ودودو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون بإمكانيات عالية ويتطلعون إلى طموحات أعلى براتب أكبر".

محمد سند أيضا قد يرحل عن نيم الموسم المقبل بعد تألقه، إذ ينافس على جائزة هداف الدوري الفرنسي.

وعن موقف محمد سند، قال رئيس النادي "سند مرتبط معنا بعقد حتى عام 2025، لكنه في نفس الفئة من اللاعبين، ولذلك لا يمكننا توقع أي شيء أيضا".

وأعلن فريق نيم الفرنسي لكرة اليد يوم الثلاثاء ضم الشاب مهاب سعيد لاعب النادي الأهلي بعقد يمتد إلى 2025 مع إمكانية التمديد لموسم جديد.

أوضح رئيس نيم "مهاب جوهرة حقيقية يتعين على الجهاز الفني تلميعها حتى يقدم أفضل ما لديه".

وتألق مهاب في أول بطولة عالم للكبار يشارك فيها، حين احتل مع منتخب مصر المركز السابع في نسخة 2023 التي انتهت مؤخرا في بولندا والسويد.

وشارك سعيد رفقة محسن رمضان لتعويض غياب النجم يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وظهر لاعب الأهلي الشاب في 193 دقيقة خلال مباريات مصر بالمونديال وسجل 18 هدفا من 31 تصويبة.

يذكر أن سند ودودو يتألقان في صفوف نيم هذا الموسم، وذلك بعد عودة أحمد هشام من الإصابة بالصليبي التي لحقت به الموسم الماضي.

ويحتل نيم المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة اليد، بفارق 8 نقاط عن مونبلييه وباريس سان جيرمان المتصدران.

يذكر أن سيف الدرع يلعب في صفوف فريق ليموج الذي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الفرنسي.

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