الدوري السعودي - النصر يستعيد ورقته الرابحة في مواجهة الفتح

استعاد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا ورقته الرابحة قبل مواجهة الفتح.

ويلعب النصر ضد الفتح غدا الجمعة ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الإيفواري جيسلان كونان ظهير أيسر النصر بات جاهزا لخوض مباراة الفتح كاملة.

وتعافى كونان من الإصابة بكدمة في الرباط الخارجي للركبة أبعدته عن صفوف الفريق.

ومنح جارسيا كونان بعض الدقائق في مواجهة التحاد بكأس السوبر السعودي بعدما حذر الجهاز الطبي من مشاركة اللاعب في المباراة كاملة التي خسرها النصر بنتيجة 3-1.

ويعد كونان الورقة الرابحة في تشكيلة جارسيا بعدما نجح في صناعة 3 أهداف خلال الموسم الحالي عن طريق الكرات العرضية المتقنة.

وسيدخل كونان تشكيل النصر الأساسي بعدما تأكد الفريق أيضا من جاهزية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما تعافى من الإصابة في مفصل القدم.

النجم البرتغالي انضم لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسمين ونصف الموسم.

وانتقل رونالدو لصفوف النصر في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك رونالدو مع النصر في مباراتين، فاز أمام الاتفاق ببيطولة الدوري وخسر على يد الاتحاد بكأس السوبر.

ويبحث رونالدو عن أول أهدافه مع النصر عندما يخوض المباراة الثالثة له بقميص الفريق الذي يواجه صراعا شرسا على صدارة دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتنيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، يليه الهلال برصيد 32 نقطة ثم الاتحاد برصيد 31 نقطة.

ويتصدر النصر جدول ترتنيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، يليه الهلال برصيد 32 نقطة ثم الاتحاد برصيد 31 نقطة.