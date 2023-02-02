المصري يعلن نقل مواجهة سموحة إلى برج العرب

الخميس، 02 فبراير 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أعلن النادي المصري نقل مباراته أمام سموحة إلى استاد برج العرب بدلا من استاد السويس الجديد.

ويستضيف المصري فريق سموحة في الثالثة إلا ربع من عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري.

وكشف النادي المصري في بيانه "تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من رابطة الأندية يخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة 17 من الدوري أمام سموحة من استاد السويس الجديد إلى استاد برج العرب".

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وكان FilGoal.com قد علم بتقديم المصري طلبا لنقل مبارياته إلى استاد برج العرب بدلا من السويس الجديد.

ولعب المصري خلال الموسم الحالي 11 مباراة في برج العرب، فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر مباراتين في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

فيما لعب الفريق البورسعيدي 8 مباريات باستاد السويس الجديد فاز في مباراة وحيدة وخسر 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

ودعم المصري صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان المصري قد أعلن التعاقد مع السعيد كمال "سعيدو" ومازن عزام ثنائي نادي الفيوم.

وذلك قبل أن يضم المصري الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد من صفوف بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية أيضا.

كما ضم المصري شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

وأتم النادي المصري تعاقده مع محمد الفيومي لاعب وسط دكرنس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وكذلك الأمر مع عبده يحيى لاعب غزل المحلة.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 17 من الدوري.

المصري برج العرب استاد السويس الجديد
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