كولر يكشف سبب تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني أمام أوكلاند

اعترف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن الأداء لم يكن جيدا في الشوط الأول ولم يسير الشوط كما خطط له المدرب السويسري.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في تمام السابعة من مساء السبت المقبل.

وقال كولر في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد في الشوط الأول ولم يسير كما خططت".

وأضاف "للأسف كانت هناك بعض المشاكل لدينا حتى تسجيل الهدف الأول الذي منحنا الثقة".

وأوضح "الفريق المنافس بعد الهدف الأول اضطر لفتح خطوطه من أجل إدراك التعادل وعاقبناهم بتسجيل الأهداف".

وكشف كولر "أبلغت اللاعبين بين الشوطين أننا سنضغط من منتصف الملعب وليس من الخط الأمامي حتى نجبر المنافس على بذل مجهود أكبر للعودة في النتيجة ويفتح خطوطه أكثر فنتحول بالكرة للهجوم سريعا وهو ما جعل شكلنا أفضل في الشوط الثاني".

واختتم كولر تصريحاته "حصلت على مباريات سياتل ساوندرز وسأبدأ في مشاهدتها من أجل تحضير الفريق لها بشكل جيد".

ولعب الأهلي 21 مباراة تحت قيادة كولر في خمس بطولات مختلفة ولم يتعرض الأحمر للخسارة بـ 16 انتصارا وخمس هزائم.

وخاض الأهلي 19 مباراة في منافسات كأس العالم للأندية وسجل 20 هدفا بينما استقبل 26.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بمنافسات كأس العالم للأندية.

وسبق أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.