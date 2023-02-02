برشلونة: لم نضم لاعب المكسيك بسبب 18 ثانية.. ننتظر موقف فيفا

الخميس، 02 فبراير 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

خوليان أراوخو - لوس أنجلوس جالاكسي

كشف ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة عن كواليس تعثر التعاقد مع الظهير المكسيكي خوليان أراوخو.

وذكرت تقارير عديدة أن برشلونة أتم اتفاقه مع أراوخو وناديه لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، لكن الصفقة لم تتم مع نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وصرّح أليماني: "سوق الانتقالات كان جيدًا، رحل لاعبان أو 3 وفّروا لنا مبلغًا في الميزانية، والفريق امتلك ما يكفي من موارد حتى لا ينتدب لاعبين بدلًا منهم".

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وأكمل: "أولوية النادي كانت تسجيل اللاعبين الذين جددنا عقودهم وهُم رونالد أراوخو وماركوس ألونسو وإنياكي بينيا".

وكشف أليماني: "فيما يخص خوليان أراوخو، كنا سنستقدمه لـ برشلونة (ب)، لكن حدث بعض الالتباس، لم نستطع إتمام الصفقة في الوقت المناسب بسبب خطأ تقني".

وأتم: "نحاول استيضاح ما حدث لأن الصفقة لم تتم بسبب 18 ثانية فقط، سنرى ما سيفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم".

أراوخو (21 عامًا) مولود في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه اختار تمثيل المكسيك بلده الأصلي.

وخاض أراوخو 3 مباريات دولية مع منتخب المكسيك، كما دخل التشكيل المثالي للدوري الأمريكي عن موسمي 2021 و2022.

وسعى برشلونة لتعويض رحيل هيكتور بيليرين الذي انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ولم يبرم برشلونة أي صفقة شتوية، بعد أن رفض فيورنتينا العرض المقدم لاستقدام سفيان أمرابط نجم وسط منتخب المغرب.

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