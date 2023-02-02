مدرب بايرن: قلت لكانسيلو "العب لعبك"

الخميس، 02 فبراير 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو

كشف يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ ما قاله للاعبه الجديد جواو كانسيلو قبل خوض أول مباراة له مع الفريق.

وشارك كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار الذي وقع لبايرن يوم الثلاثاء في فوز البافاري على ماينتس في كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال ناجلزمان عن أول ظهور لجواو: "لعب كانسيلو مباراة جيدة للغاية. كان مبدعًا للغاية، ولعب بعض التمريرات والعرضيات الرائعة كما قدم تمريرات كثيرة في العمق".

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وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا "جواو كان يلعب تحت قيادة أحد أفضل المدربين في العالم. لقد أخبرته أن يلعب لعبه ولا يفكر كثيرا".

وعن المباراة قال "أنا راضٍ جدًا عن النتيجة والطريقة التي لعبنا بها. المباريات ضد فريق ماينتس ومدربهم بو سفينسون صعبة للغاية".

وأتم "كنا أكثر شراسة مع تقدم الكرة للأمام مما ظهر في المباريات الأخيرة. لقد دافعنا جيدًا وحافظنا على شباكنا نظيفة. وهذا مهم".

وتأهل بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على مضيفه ماينتس بأربعة أهداف دون رد في ملعب ميفا أرينا.

وسجّل بايرن أهدافه بواسطة إيريك ماكسيك تشوبو موتينج، وجمال موسيالا، ولوروا ساني، وألفونسو ديفيز.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرتغالي جواو كانسيلو بعد يوم واحد من انضمامه لـ بايرن ميونيخ.

ولم يهدر كانسيلو - الذي شارك كظهير أيسر - الكثير من الوقت، وأعطى التمريرة الحاسمة في لقطة الهدف الأول بعد 17 دقيقة من توقيع الكاميروني تشوبو موتينج.

وأضاف موسيالا هدف بايرن الثاني في الدقيقة 30، ثم أكمل ساني الثلاثية في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني اختتم البديل ديفيز أهداف بايرن في الدقيقة 83.

وعرفت المباراة أول بطاقة حمراء في الدقيقة 82 لـ بو سفينسون لاعب ماينتس بعد الاعتراض بشراسة على الحكم.

ثم أكمل ماينتس المباراة بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 86 عندما خرج أليكساندر هاك مطرودًا ببطاقة صفراء ثانية.

وانضم بايرن ولايبزج إلى شتوتجارت ويونيون برلين في ربع النهائي.

وتتواصل مباريات ثمن النهائي الثلاثاء المقبل بمباراة ساندهاوزن أمام فرايبورج، وأينتراخت فرانكفورت ضد دارمشتادت.

وتختتم المباريات الأربعاء بمباراة نورنبرج أمام فورتونا دوسلدورف، وبوخوم أمام بروسيا دورتموند.

بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان جواو كانسيلو
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