دي يونج: مباريات بيتيس دائما صعبة.. وتفوقنا لهذا السبب

كشف فيرنكي دي يونج لاعب وسط برسلونة عن سببب فوز فريقه الثمين على ريال بيتيس.

وفاز برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد في ملعب بينيتو فياماريان بمباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الإسباني.

وقال دي يونج عقب المباراة: "تلقينا هدف في وقت متأخر وعانينا في نهاية المباراة، ولكن ما قدمناه في مجريات الشوط الثاني بشكل خاص والسيطرة على معظم فتراته منحنا التفوق وجعل الأمر أسهل بالنسبة لنا".

وأضاف "مباريات بيتيس دائما ما تكون صعبة للغاية. ما حدث في نهاية المباراة من تراجع للفريق يعد شيئا طبيعيا".

وسجّل برشلونة هدفيه بواسطة رافينيا وروبيرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.