دي يونج: مباريات بيتيس دائما صعبة.. وتفوقنا لهذا السبب

الخميس، 02 فبراير 2023 - 11:38

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

كشف فيرنكي دي يونج لاعب وسط برسلونة عن سببب فوز فريقه الثمين على ريال بيتيس.

وفاز برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد في ملعب بينيتو فياماريان بمباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الإسباني.

وقال دي يونج عقب المباراة: "تلقينا هدف في وقت متأخر وعانينا في نهاية المباراة، ولكن ما قدمناه في مجريات الشوط الثاني بشكل خاص والسيطرة على معظم فتراته منحنا التفوق وجعل الأمر أسهل بالنسبة لنا".

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وأضاف "مباريات بيتيس دائما ما تكون صعبة للغاية. ما حدث في نهاية المباراة من تراجع للفريق يعد شيئا طبيعيا".

وسجّل برشلونة هدفيه بواسطة رافينيا وروبيرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.

ليصل برشلونة إلى 50 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه -الذي خاض مباراة أقل-.

فيما تجمّد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب أول مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعجز بيتيس عن المحافظة على نظافة شباكه في ملعبه أمام برشلونة بالدوري الإسباني بشكل متواصل لمدة 40 عامًا.

وكانت المباراة مؤجلة بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

برشلونة ريال بيتيس
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