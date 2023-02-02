دي يونج: مباريات بيتيس دائما صعبة.. وتفوقنا لهذا السبب
الخميس، 02 فبراير 2023 - 11:38
كتب : FilGoal
كشف فيرنكي دي يونج لاعب وسط برسلونة عن سببب فوز فريقه الثمين على ريال بيتيس.
وفاز برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد في ملعب بينيتو فياماريان بمباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الإسباني.
وقال دي يونج عقب المباراة: "تلقينا هدف في وقت متأخر وعانينا في نهاية المباراة، ولكن ما قدمناه في مجريات الشوط الثاني بشكل خاص والسيطرة على معظم فتراته منحنا التفوق وجعل الأمر أسهل بالنسبة لنا".
وأضاف "مباريات بيتيس دائما ما تكون صعبة للغاية. ما حدث في نهاية المباراة من تراجع للفريق يعد شيئا طبيعيا".
وسجّل برشلونة هدفيه بواسطة رافينيا وروبيرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.
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