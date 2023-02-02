هل يغيب عن موقعة بايرن؟ تضارب حول إصابة مبابي

غادر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مباراة فريقه أمام مونبلييه مساء الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة.

وأهدر مبابي ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة -رغم تنفيذها مرتين-، قبل أن تزداد ليلته سوءًا بخروجه مصابًا.

وصرّح كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان عبر "كانال بلوس" عقب اللقاء: "لقد تعرض لضربة في الركبة خلف الفخذ، سنرى ما سيحدث".

ثم تحدّث لاحقًا لـ "أمازون برايم" وأوضح: "مبابي يعاني أيضًا من ألم في العضلة، لا نعتقد أن الإصابة خطيرة للغاية".

فيما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الإصابة قد تبعد مبابي عن مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ هذا الشهر.

والتقط مايكروفون محطة "كانال بلوس" كلمات مبابي لطبيب سان جيرمان أثناء مغادرته الملعب إذ قال له: "لا أشعر بألم شديد".

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير الجاري.

كما تنتظر سان جيرمان مواجهة قوية أمام أوليمبيك مارسيليا مطارده في الدوري الفرنسي يوم 8 فبراير.

وانتصر سان جيرمان على مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 21 للدوري الفرنسي.

وسجّل سان جيرمان الثلاثية بواسطة فابيان رويز، وليونيل ميسي، ووارن زائير إيمري، فيما سجّل أرناو نوردين هدف مونبلييه الوحيد.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا أقرب مطارديه.

فيما تجمّد رصيد مونبلييه عند 20 نقطة في المركز 14، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.