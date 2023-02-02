ظهير أوكلاند: هدف الأهلي الثاني صعّب مهمتنا.. وعرفنا أنه ليس يومنا بعد الثالث

تأسف جوردان فيل لاعب أوكلاند سيتي على سيناريو مباراة فريقه أمام الأهلي بكأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد في الدور الأول لكأس العالم للأندية مساء الأربعاء.

وقال فيل عقب اللقاء: "قدّمنا شوطًا أول جيدًا، تحلينا بالحدة ودافعنا بشكل مميز وخرجنا بالكرة من الخلف بسلاسة، لكن الهدف الذي سُجل قبل الاستراحة مباشرةً أضرنا".

وأضاف: "دخلنا الشوط الثاني لنقاتل، لكن لسوء حظنا سجلوا الهدف الثاني والوضع بعدها كان صعبًا علينا".

وتابع: "لعبنا بكثير من الطاقة، لكن الهدف الثاني صعّب علينا المهمة، والهدف الثالث كان يعني أنه ليس يومنا. كانت رغبتنا الذهاب أبعد في هذه البطولة".

وأتم: "حققنا نتائج جيدة في هذه البطولة سابقًا، لكن الأهلي استحق الفوز".























































































































































وسجل أهداف الأهلي كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وبذلك سيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 1 فبراير المقبل.

وكرر الأهلي فوزه على أوكلاند بعدما انتصر في نسخة 2006 بنتيجة 2-0، واليوم تفوق بهدف أكثر من اللقاء الأول.

وحقق الأهلي فوزه الـ 7 في كأس العالم للأندية بالتساوي مع برشلونة الإسباني، الأهلي من 19 مباراة وبرشلونة من 8.

ووصل الأهلي للهدف رقم 20 في البطولة كرابع أقوى فريق هجوميا بعد ريال مدريد وبرشلونة ومونتيري.

وبخوض اللقاء المقبل سيكون الأهلي أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يخوض 20 مباراة.

وحقق الأهلي ثاني أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة بعد الفوز على الهلال السعودي في النسخة الماضية 4-0.