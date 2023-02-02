تشافي - عن طريق الدوري الطويل.. مقارنة بيدري وإنييستا والحنين للرقم 6

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه مازال امامه طريقا طويلا لتحقيق لقب الدوري رغم النتائج المميزة.

وفاز برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد في ملعب بينيتو فياماريان بمباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الإسباني.

وسجّل برشلونة هدفيه بواسطة رافينيا وروبيرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.

ليصل برشلونة إلى 50 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه -الذي خاض مباراة أقل-.

وقال تشافي عقب المباراة: "الهدف هو أن نكون أبطال لكننا لعبنا 19 مباراة، وخسرنا مباراة واحدة فقط ضد ريال مدريد، الأرقام جيدة للغاية في الموسم ولكن مازال أمامنا طريقا طويلا لنقطعه.

وأضاف "بالطبع علينا التحسن وهناك أيام لا تكون فيها على ما يرام، لكن الشوط الأول للفريق يخبرني أننا على المسار الصحيح، أمام بيتيس لعبنا واحدة من أفضل مباريات الموسم ضد فريق رائع وفي معلب يصعب فيه الفوز".

مقارنة إنييستا

وعن مقارنة بيدري بأندرياس إنييستا نجم برشلونة السابق أوضح تشافي "إذا قارنا بيدري بـ إنييستا في مسيرة كرة القدم فإن إنييستا يتفوق بوضوح لكن بيدري كموهبة هو على نفس المستوى أيضا، إنييستا بالنسبة لي هو أعظم موهبة في كرة القدم الإسبانية وبيدري يشبهه".

الرقم 6

وعن ارتداء جافي لاعب برشلونة للرقم 6 (رقم تشافي في الملاعب) علق "سعيد لرؤية جافي يرتدي الرقم 6. لدي بعض الحنين لأنني لا استطيع ارتدائه بعد الآن".

وواصل "إذا كان لديك 4 لاعبي وسط يفكروا في مصلحة الفريق ويتحملون المسؤولية كما حدث اليوم، فيمكنك السيطرة. أنا سعيد جداً لرؤية فريقي كيف يؤدي بقوة حتى اللحظات الأخيرة. كان هناك الكثير من الانتقادات حول هذا الأمر".

واختتم مدرب برشلونة حديثه "كان هناك الكثير من الانتقادات حول طريقة لعب الفريق، لكن في هذه المباراة لعبنا بشكل جيد ضد خصم عظيم".

يذكر أن المباراة كانت مؤجلة بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.