لاعب أوكلاند الشاب: لم نلعب أمام هذه الجماهير من قبل.. وأريد العودة لكأس العالم للأندية

الخميس، 02 فبراير 2023 - 10:43

كتب : FilGoal

ناثان لوبو - أليو ديانج - الأهلي - أوكلاند

أبدى ناثان لوبو لاعب أوكلاند سيتي، سعادته بتجربة المشاركة في كأس العالم للأندية، وعبّر عن طموحه في العودة مجددًا العام المقبل.

وخسر أوكلاند سيتي أمام الأهلي بثلاثية دون رد في الدور الأول لكأس العالم للأندية مساء الأربعاء.

وصرّح لوبو بعد اللقاء: "أنا سعيد للغاية على المستوى الشخصي بمستواي خلال المباراة، شعرت أننا لعبنا بشكل جيد، لكن النتيجة أحبطتنا بعض الشيء".

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وأضاف الظهير الأيسر البالغ 20 عامًا: "لا نلعب عادةً أمام هذا القدر الهائل من الجماهير، لكنهم كانوا متحمسين للغاية وكانت تجربة عظيمة".

وأشار: "كرة القدم تتطور في نيوزيلندا، وآمل أن المشاركة في كأس العالم للأندية تساعد في ذلك. آمل أن نستطيع الفوز بدوري أبطال أوقيانوسيا مجددًا حتى نعود للمشاركة العام المقبل، وأنا واثق أن الفريق بأكمله يشاركني هذه الرغبة".

وأتم: "الآن ودعنا البطولة، لكني مهتم برؤية ما سيقدّمه سياتل ساوندرز لأني حضرت الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكان رائعًا أن نواجههم في المباراة المقبلة، لكنه لم يكن مقدرًا لنا".

وسجل أهداف الأهلي كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وبذلك سيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 1 فبراير المقبل.

وكرر الأهلي فوزه على أوكلاند بعدما انتصر في نسخة 2006 بنتيجة 2-0، واليوم تفوق بهدف أكثر من اللقاء الأول.

وحقق الأهلي فوزه الـ 7 في كأس العالم للأندية بالتساوي مع برشلونة الإسباني، الأهلي من 19 مباراة وبرشلونة من 8.

ووصل الأهلي للهدف رقم 20 في البطولة كرابع أقوى فريق هجوميا بعد ريال مدريد وبرشلونة ومونتيري.

وبخوض اللقاء المقبل سيكون الأهلي أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يخوض 20 مباراة.

وحقق الأهلي ثاني أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة بعد الفوز على الهلال السعودي في النسخة الماضية 4-0.

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