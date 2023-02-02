قائد أوكلاند: الأهلي فاز لأنه يستحق.. لقد ظهرت جودة لاعبيه في الشوط الثاني

الخميس، 02 فبراير 2023 - 10:33

كتب : FilGoal

كاميرون هاويسون - أوكلاند

اعترف كاميرون هاويسون قائد أوكلاند سيتي، أن الأهلي تفوق على فريقه في مواجهة الطرفين بكأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد في الدور الأول لمونديال الأندية مساء الأربعاء.

وصرّح هاويسون بعد اللقاء: "أعتقد أننا لعبنا بشكل عظيم في الشوط الأول، كان من المؤسف أن نستقبل هدفًا مباشرةً قبل نهاية الشوط".

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وأضاف: "أؤمن أن الفريق قدّم كل شيء، لكن جودة الأهلي ظهرت في الشوط الثاني".

وأتم: "طموحنا كان الفوز بالمباراة وقد آمنا بأنفسنا في الملعب، ولكن علينا الاعتراف أن الأهلي فاز ويستحق الكثير من الثناء للطريقة التي لعب بها".

لاعب الوسط الدولي النيوزيلندي خاض مباراته رقم 150 في مسيرته بقميص أوكلاند سيتي.

وسجل أهداف الأهلي كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وبذلك سيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 1 فبراير المقبل.

وكرر الأهلي فوزه على أوكلاند بعدما انتصر في نسخة 2006 بنتيجة 2-0، واليوم تفوق بهدف أكثر من اللقاء الأول.

وحقق الأهلي فوزه الـ 7 في كأس العالم للأندية بالتساوي مع برشلونة الإسباني، الأهلي من 19 مباراة وبرشلونة من 8.

ووصل الأهلي للهدف رقم 20 في البطولة كرابع أقوى فريق هجوميا بعد ريال مدريد وبرشلونة ومونتيري.

وبخوض اللقاء المقبل سيكون الأهلي أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يخوض 20 مباراة.

وحقق الأهلي ثاني أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة بعد الفوز على الهلال السعودي في النسخة الماضية 4-0.

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