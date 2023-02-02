مواعيد مباريات الخميس 2 فبراير 2023 - الأهلي ضد الزمالك في الطائرة.. ريال مدريد مع فالنسيا

الخميس، 02 فبراير 2023 - 10:15

كتب : FilGoal

أحمد سعيد - الأهلي ضد الزمالك كرة طائرة

يشهد اليوم الخميس دربي قاهري في كرة الطائرة عندما يلتقي الأهلي بـ الزمالك.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنـــــا

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الدوري الإسباني

في مباراة قوية منتظرة، يستقبل ريال مدريد نظيره فالنسيا في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كأس إيطاليا

وفي صدام مرتقب، يستقبل يوفنتوس نظيره لاتسيو في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق فارس عوض.

الدوري السعودي

وضمن مباريات اليوم في الدوري السعودي يبرز لقاء الشباب أمام ضمك في الخامسة مساءً عبر SSC Sport 1 بتعليق عيسى الحربين.

الدرجة الثانية

وفي دوري الدرجة الثانية المصري تقام مباريات مجموعة الصعيد في الثانية والنصف ظهرًا، حيث يلعب الجونة أمام الألومنيوم، ولافيينا ضد المنيا، وبترول أسيوط أمام أسمنت أسيوط، وملوي في مواجهة تليفونات بني سويف، وشباب طامية أمام النصر للتعدين.

الدوري التركي

وفي تركيا يحل فنربخشة ضيفًا على أضنة ديمرسبور في السابعة مساءً، كما يلعب بيشكتاش أمام قيصري سبور في الرابعة عصرًا.

الدوري التونسي

وفي الثالثة عصرًا يلتقي الترجي بنظيره البنزرتي، مباراة تنقلها قناة الكأس 7.

كرة طائرة

وفي الدور قبل النهائي للدوري المصري للكرة الطائرة، يلعب الأهلي أمام الزمالك في الثامنة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد بكر.

كما يلعب تنقل أون تايم سبورتس 1 مباريات الاتحاد ضد طلائع الجيش في الثانية ظهرًا، وسبورتنج أمام الطيران في الرابعة عصرًا، وبتروجت أمام سموحة في السادسة مساءً.

كرة سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA تقام 7 مباريات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ويلتقي إنديانا بيسرز ضد لوس أنجلوس ليكرز في الثانية صباحا، ويلعب نيويورك نيكرز أمام ميامي هيت في الثانية والنصف صباحًا.

كما يتبارى كليفلاند كافاليرز مع ممفيس جريزليز في الثانية والنصف، ويلتقي تشيكاغو بولز بـ تشارلوت هورنتس في الثالثة، ويلعب دالاس مافريكز أمام نيو أورلينز بيليكانز في الثالثة والنصف.

ويحل جولدن ستيت واريورز ضيفا على دينفر ناجتس في الرابعة، وأخيرا يلعب ميلواكي باكس أمام لوس أنجلوس كليبرز في الخامسة.

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