كأس العالم للأندية - الشناوي: احترمنا أوكلاند بشكل جيد ولذلك فزنا

الخميس، 02 فبراير 2023 - 00:56

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - كأس العالم للأندية

أوضح محمد الشناوي حارس الأهلي أن احترام الخصم ودعم الجماهير ساهم في فوز الفريق بنتيجة 3-0 على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2022.

وانتصر الأهلي بفضل أهداف: حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وقال الشناوي عقب نهاية اللقاء عبر صفحة الأهلي الرسمية: "لعبنا بتركيز واحترمنا المنافس بشكل جيد ولذلك فزنا بنتيجة، سنفرح اليوم وبدءا من الغد سنركز في المباراة المقبلة".

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وأضاف "أي مباراة في كأس العالم للأندية لابد من التركيز بها على أعلى مستوى، وظهر ذلك في أرض الملعب أمام أوكلاند، ونريد تحقيق مركز أفضل من النسخة الماضية".

وأتم "اشكر الجماهير التي دعمتنا اليوم، وتأثيرهم كان واضحا ونعدهم بتقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة".

وكرر الأهلي فوزه على أوكلاند بعدما انتصر في نسخة 2006 بنتيجة 2-0، واليوم تفوق بهدف أكثر من اللقاء الأول.

وحقق الأهلي فوزه الـ 7 في كأس العالم للأندية بالتساوي مع برشلونة الإسباني، الأهلي من 19 مباراة وبرشلونة من 8.

ووصل الأهلي للهدف رقم 20 في البطولة كرابع أقوى فريق هجوميا بعد ريال مدريد وبرشلونة ومونتيري.

وبخوض اللقاء المقبل سيكون الأهلي أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يخوض 20 مباراة.

وحقق الأهلي ثاني أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة بعد الفوز على الهلال السعودي في النسخة الماضية 4-0.

الأهلي كأس العالم للأندية محمد الشناوي
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