مبابي يهدر مرتين ويصاب رفقة راموس.. ورقم أسطوري لـ ميسي و"الطفل" في فوز سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب لا موسون، بالجولة 21 للدوري الفرنسي.

وسجّل سان جيرمان الثلاثية بواسطة فابيان رويز، وليونيل ميسي، ووارن زائير إيمري، فيما سجّل أرناو نوردين هدف مونبلييه الوحيد.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا أقرب مطارديه.

فيما تجمّد رصيد مونبلييه عند 20 نقطة في المركز 14، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

سان جيرمان دخل في صلب الموضوع مبكرا، فتحصل سيرخيو راموس على ركلة جزاء بعد مرور 7 دقائق بعد أن جذبه كريستوفر جوليان من قميصه.

وانبرى كيليان مبابي للتسديد، لكن الحارس بنجامين ليكومتي تصدى.

لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم إعادة الركلة، لينبري مبابي مجددًا، ويتصدى ليكومتي من جديد!

الطريف أن ليكومتي (31 عامًا) لعب معارًا من موناكو إلى إسبانيول في الدور الأول هذا الموسم، وقدّر أداء كارثيًا دفع النادي الإسباني إلى فسخ عقده مبكرًا، قبل أن يبيعه موناكو إلى مونبلييه.

ليلة مبابي ازدادت سوءًا عندما تعرض لإصابة غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 21 وعوضه هوجو إكيتيكي.

متاعب باريس سان جيرمان تواصلت، فغادر راموس الملعب بدوره مصابًا في الدقيقة 30، ليعوضه ريناتو سانشيس، ويتراجع دانيلو بيريرا لمركز قلب الدفاع.

سان جيرمان حاول افتتاح التسجيل في الدقيقة 35 عندما أرسل أشرف حكيمي عرضية، قابلها كيكي كوياتي مدافع مونبلييه بالخطأ في مرماه، لكن تقنية الفيديو أثبتت وجود حالة تسلل سابقة، ليتم إلغاء الهدف.

الوضع تكرر في الشوط الثاني عندما سجل حكيمي في الدقيقة 53، لكن تقنية الفيديو تدخل أيضًا وأعلنت عن تسلل.

كابوس سان جيرمان انتهى أخيرًا في الدقيقة 55 عندما سجل فابيان رويز بتمريرة البديل إكيتيكي.

وبحلول الدقيقة 72 كُتب التاريخ…

الأسطورة ليونيل ميسي سجّل هدف سان جيرمان الثاني، ليصير هدافًا للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى برصيد 697 هدفًا متجاوزًا غريمه كريستيانو رونالدو.

مونبلييه حاول العودة في المباراة وسجل هدف تقليص الفارق عن طريق البديل نوردين بعد تمريرة ستيفي مافيديدي.

كتابة التاريخ تواصلت، ليس من المخضرم ميسي هذه المرة، وإنما من لاعب يصغره بعقدين: وارن زائير إيمري.

البديل صاحب الـ 16 عامًا و330 يومًا بات أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الدوري الفرنسي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حكيمي.

وفي مباراة أخرى، تعثر لانس أمام ضيفه نيس وخسر بهدف دون رد.

وسجّل جايتان لابوردي في الدقيقة 57.

ليتجمّد رصيد لانس عند 45 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث، فيما رفع نيس رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن.

كما فاز موناكو في مباراة مثيرة على أوكسير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب لويس الثاني.

وسام بن يدر تقدّم لفريق الإمارة بعد 11 دقيقة، ثم أضاف إلياس بن صغير الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وقلّص ماثيس ألبين الفارق لـ أوكسير في الدقيقة 68، لكن موناكو أعاد فارق الهدفين في الدقيقة 82 بواسطة السويسري بريل إيمبولو.

واختتم نونو دا كوستا أهداف المباراة في الدقيقة 84 بهدفٍ ثانٍ لـ أوكسير.

ليرفع موناكو رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد أوكسير عند 13 نقطة في الدقيقة 19 -قبل الأخير-.