بركات فى تدريبات المنتخب الأولمبي: البقاء للأكفأ والمنضبط.. ونمتلك جيلا واعدا

الخميس، 02 فبراير 2023 - 00:46

كتب : بسام أبو بكر

محمد بركات - مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

شدد محمد بركات عضو اتحاد الكرة المصري على ثقته في لاعبي منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة الجابون الودية.

وعقد بركات اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم استعدادا للقاء الجابون وديا بعد غد الجمعة الساعة السادسة مساء بإستاد الدفاع الجوي.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، خلال شهر مارس المقبل.

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وقال بركات في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "ثقتي كبيرة جدا في إمكانات وقدرات الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق طموحات الجماهير المصرية

وأضاف "أكثر ما يميز معسكرات المنتخب الأولمبي أن البقاء فيها يكون للاعب الأكفأ والأكثر انضباطا دون التقيد بأسماء محددة وهذا كان هو الاتفاق الذي جري مع الجهاز الفني قبل البدء في مرحلة التكوين، لكي تكون الفرصة سانحة لكل اللاعبين للتواجد ضمن صفوف منتخب بلادهم".

وهنأ بركات اللاعبين الجدد الذين انضموا للمعسكر الحالي، وطالب كل اللاعبين بضرورة استثمار فرصة اللعب للمنتخب لما تحمله من أهمية في مسيرة اللاعب فلا يوجد شيء يضاهي حب الوطن والدفاع عن ألوانه بشجاعة الفرسان.

وتابع بركات قائلا: "المنتخب تجمع هذه المرة في معسكر لفترة محدودة لارتباطنا بالتوقف ونأمل في تقديم ودية قوية ومفيدة على غرار وديتي المغرب في المعسكر السابق وسنحاول إيجاد فرصة لإقامة معسكر آخر قبل مواجهة زامبيا لمزيد من التركيز والإعداد".

وأدى المنتخب مرانا قويا تحت قيادة روجيرو ميكالي المدير الفني وجهازه المعاون الذي يضم: تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وليوناردو مدرب الأحمال وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري وصلاح عاشور للعلاج الطبيعي وقاسم قدري للتأهيل البدني ومحمد أحمد وأحمد شوقي أخصائي التدليك وعيد سليمان ومحمد عيد للمهمات.

ويختتم المنتخب تدريباته غدا الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، وهو نفس موعد المباراة وسيكون التدريب مفتوحا لمختلف وسائل الاعلام في أول 15 دقيقة بناء على قرار ميكالي.

المنتخب الأولمبي محمد بركات
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