لا تأثير للصورة يا مورينيو.. روما يودع كأس إيطاليا أمام كريموينسي

الخميس، 02 فبراير 2023 - 00:41

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

فجر كريمونيسي مفاجأة كبرى وأقصى روما من ربع نهائي كأس إيطاليا بالفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

مفاجأة تأتي بعدما أقصى في دور الـ 16 نابولي متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، ويأتي ذلك في ظل بحث الفريق عن تحقيق فوزه الأول في الدوري والذي غاب عنه خلال 20 جولة ماضية.

وسيلعب كريمونيسي نصف نهائي كأس إيطاليا للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 1986-87.

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وسيلتقي كريمونيسي مع فيورنتينا بعد تفوق الأخير على تورينو بنتيجة 2-1.

على جهة بعد مباراة نابولي، طلب جوزيه مورينيو من لاعبي روما عقب الخسارة من البارتينوبي التقاط صورة في غرفة الملابس بوجوه عابسة، وعلق مورينيو عليها "يا له من فريق، يا لها من روح، يا له من أداء، دعونا نتجاهل هذه المباراة، ننتظر الجماهير يوم الأربعاء في الأولمبيكو".

أخبار الآن | جوزيه مورينيو مدرب روما جعل لاعبيه يلتقطون صورة جماعية بعد الخسارة أمام نابولي . وظهرت الحسرة على وجه اللاعبين بينما #مورينيو كان مفعما بالحماس وأثنى على أداء الفريق #أخبار_الآن

لكن الذئاب خسروا وودعوا كأس إيطاليا من الباب الضيق يوم الأربعاء بالفعل.

وتقدم كريموينسي بهدف النيجيري سيريل ديسييه من علامة الجزاء في الدقيقة 28.

مورينيو أجرى 4 تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني بمشاركة باولو ديبالا وكريس سمولينج ونيكو زالفسكي ونيمانيا ماتيتش.

لكن الضربة جاءت بهدف عكسي من زكي تشليك في الدقيقة 49 ليتقدم الضيوف بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل أندريا بيلوتي هدفا لتقليص الفارق لكنه لم يكن كافيا للعودة في اللقاء.

من جهة أخرى تأهل الفيولا أمام جماهيره على ملعب أرتيميو فرانكي بفضل ثنائية لوكا يوفيتش وجوناثان إيكونيه.

وقلص يان كارموه النتيجة للتورو في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وكان إنتر قد حجز أولى مقاعد ربع النهائي بالفوز على أتالانتا بنتيجة 1-0.

وينتظر النيراتزوري بطل النسخة الماضية معرفة هوية منافسه بين يوفنتوس ولاتسيو.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس إيطاليا برصيد 14 لقبا.

كأس إيطاليا روما فيورنتينا تورينو كريمونيسي
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