50 نقطة و+8.. برشلونة يعبر بيتيس وينطلق بالسرعة القصوى نحو لقب الدوري

الخميس، 02 فبراير 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - برشلونة

فاز برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد في ملعب بينيتو فياماريان بمباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الإسباني.

وسجّل برشلونة هدفيه بواسطة رافينيا وروبيرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.

ليصل برشلونة إلى 50 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه -الذي خاض مباراة أقل-.

فيما تجمّد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب أول مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعجز بيتيس عن المحافظة على نظافة شباكه في ملعبه أمام برشلونة بالدوري الإسباني بشكل متواصل لمدة 40 عامًا.

وكانت المباراة مؤجلة بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

عودة الهدّاف

ظهر روبيرت ليفاندوفسكي في تشكيل برشلونة بعد غياب 3 مباريات للإيقاف.

في المقابل قاد بورخا إجلسياس هجوم بيتيس ومن خلفه نبيل فقير وسيرخيو كاناليس ولويز هنريكي.

هجوم قوي

برشلونة دخل المباراة بقوة كبيرة وهدد منذ الدقيقة الثالثة بواسطة رافينيا الذي سدد، لكن روي سيلفا تصدى ببراعة.

حارس المرمى البرتغالي ظهر مجددًا في الدقيقة 36 أمام تسديدة بيدري هذه المرمى.

البداية كانت مماثلة في الشوط اثلاني، فكاد برشلونة أن يفتتح التسجيل بواسطة بيدري بتسديدة قوية تصدى لها روي سيلفا بأعجوبة في الدقيقة 48.

الهدف سُجّل أخيرًا في الدقيقة 65 بواسطة رافينيا الذي استقبل عرضية رائعة من أليكس بالدي وترجمها إلى هدفه الخامس بقميص برشلونة.

ليرفع بالدي رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

برشلونة لم يكتف بهدفٍ واحد، فأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد رأسية رونالد أراوخو، في الدقيقة 80.

ووصل ليفاندوفسكي إلى 13 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة، بفارق هدفين عن خوسيلو مهاجم إسبانيول صاحب الـ 11 هدفًا.

وسجّل ليفاندوفسكي أول هدف له في الدوري الإسباني منذ 29 أكتوبر الماضي عندما هز شباك فالنسيا.

وبات ليفاندوفسكي أول لاعب من برشلونة يسجل 13 هدفًا في أول 16 مباراة له بالدوري الإسباني منذ رونالدو نازاريو في 1996.

وعندما اعتقد الجميع أن المباراة في طريقها بسلاسة نحو أحضان برشلونة، أشعل كوندي الموقف وسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية يوسف سابالي في الدقيقة 85.

لكن الدقائق التالية لم تحمل جديدًا، وإنما وقع الحدث بعد الصافرة النهائية عندما طُرد ويليام كارفاليو لاعب بيتيس للاعتراض على الحكم.

برشلونة الدوري الإسباني بيتيس
نرشح لكم
مبابي يهدر مرتين ويصاب رفقة راموس.. ورقم أسطوري لـ ميسي و"الطفل" في فوز سان جيرمان لا تأثير للصورة يا مورينيو.. روما يودع كأس إيطاليا أمام كريموينسي كانسيلو لا يهدر الوقت.. بايرن يكتسح ماينتس في كأس ألمانيا أوناحي احتاج ربع ساعة لتسجيل هدفه الأول مع مارسيليا.. بمشاركة مصطفى محمد بديلا تشكيل مانشستر يونايتد - مشاركة نادرة للحارس الاحتياطي.. وسانشو يظهر بعد غياب طويل تشكيل بايرن - بعد 24 ساعة فقط.. كانسيلو أساسي على حساب ديفيز أمام ماينتس تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي أمام بيتيس انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(2) مارسيليا.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - الشناوي: احترمنا أوكلاند بشكل جيد ولذلك فزنا ساعة | كأس العالم للأندية
مبابي يهدر مرتين ويصاب رفقة راموس.. ورقم أسطوري لـ ميسي و"الطفل" في فوز سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بركات فى تدريبات المنتخب الأولمبي: البقاء للأكفأ والمنضبط.. ونمتلك جيلا واعدا 2 ساعة | الكرة المصرية
لا تأثير للصورة يا مورينيو.. روما يودع كأس إيطاليا أمام كريموينسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
50 نقطة و+8.. برشلونة يعبر بيتيس وينطلق بالسرعة القصوى نحو لقب الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة الإنجليزية - نهائي يحدث لأول مرة.. مانشستر يونايتد يكرر تفوقه على نوتنجهام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
شريف: سعيد بالتأهل أكثر من التسجيل.. وأشكر جماهير المغرب على المساندة 2 ساعة |
كأس العالم للأندية - الهدف العشرين ومعادلة برشلونة في أبرز أرقام فوز الأهلي على أوكلاند 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال