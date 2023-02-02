50 نقطة و+8.. برشلونة يعبر بيتيس وينطلق بالسرعة القصوى نحو لقب الدوري

فاز برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد في ملعب بينيتو فياماريان بمباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الإسباني.

وسجّل برشلونة هدفيه بواسطة رافينيا وروبيرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.

ليصل برشلونة إلى 50 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه -الذي خاض مباراة أقل-.

فيما تجمّد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب أول مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعجز بيتيس عن المحافظة على نظافة شباكه في ملعبه أمام برشلونة بالدوري الإسباني بشكل متواصل لمدة 40 عامًا.

وكانت المباراة مؤجلة بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

عودة الهدّاف

ظهر روبيرت ليفاندوفسكي في تشكيل برشلونة بعد غياب 3 مباريات للإيقاف.

في المقابل قاد بورخا إجلسياس هجوم بيتيس ومن خلفه نبيل فقير وسيرخيو كاناليس ولويز هنريكي.

هجوم قوي

برشلونة دخل المباراة بقوة كبيرة وهدد منذ الدقيقة الثالثة بواسطة رافينيا الذي سدد، لكن روي سيلفا تصدى ببراعة.

حارس المرمى البرتغالي ظهر مجددًا في الدقيقة 36 أمام تسديدة بيدري هذه المرمى.

البداية كانت مماثلة في الشوط اثلاني، فكاد برشلونة أن يفتتح التسجيل بواسطة بيدري بتسديدة قوية تصدى لها روي سيلفا بأعجوبة في الدقيقة 48.

الهدف سُجّل أخيرًا في الدقيقة 65 بواسطة رافينيا الذي استقبل عرضية رائعة من أليكس بالدي وترجمها إلى هدفه الخامس بقميص برشلونة.

ليرفع بالدي رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

برشلونة لم يكتف بهدفٍ واحد، فأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد رأسية رونالد أراوخو، في الدقيقة 80.

ووصل ليفاندوفسكي إلى 13 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة، بفارق هدفين عن خوسيلو مهاجم إسبانيول صاحب الـ 11 هدفًا.

وسجّل ليفاندوفسكي أول هدف له في الدوري الإسباني منذ 29 أكتوبر الماضي عندما هز شباك فالنسيا.

وبات ليفاندوفسكي أول لاعب من برشلونة يسجل 13 هدفًا في أول 16 مباراة له بالدوري الإسباني منذ رونالدو نازاريو في 1996.

وعندما اعتقد الجميع أن المباراة في طريقها بسلاسة نحو أحضان برشلونة، أشعل كوندي الموقف وسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية يوسف سابالي في الدقيقة 85.

لكن الدقائق التالية لم تحمل جديدًا، وإنما وقع الحدث بعد الصافرة النهائية عندما طُرد ويليام كارفاليو لاعب بيتيس للاعتراض على الحكم.