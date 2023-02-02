كأس العالم للأندية - الهدف العشرين ومعادلة برشلونة في أبرز أرقام فوز الأهلي على أوكلاند

الخميس، 02 فبراير 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

الأهلي

حسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي منافسات كأس العالم للأندية بعد التغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحقق الأهلي عددا من الأرقام المميزة بعد الفوز في تلك المباراة.

ويلعب الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت ضمن منافسات ربع النهائي، ويتأهل الفائز لملاقاة ريال مدريد الإسباني.

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ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام الأهلي بعد الفوز على أوكلاند:

- خاض الأهلي المباراة رقم 19 في كأس العالم للأندية كأكثر الأندية خوضا للمباريات.

- حقق الأهلي انتصاره السابع ليعادل رقم برشلونة ويفصله ثلاثة انتصارات عن الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد.

- رفع الأهلي رصيده إلى 20 هدفا كرابع أكثر الفرق تسجيلا للأهداف.

- عادل حسين الشحات رقم كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل بالتسجيل في ثلاث نسخ متتالية.

- بات كل من محمد شريف وبيرسي تاو اللاعبين رقم 10 و11 تسجيلا للأهداف بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية.

- أصبح بيرسي تاو ثاني محترف يسجل للأهلي في مونديال الأندية بعد أمادو فلافيو.

- حافظ الأهلي على نظافة شباكه للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

- رفع محمد الشناوي رصيده إلى 3 مباريات دون تلقي أهداف في البطولة.

- مارسيل كولر ثالث مدير فني يحقق انتصار للأهلي في كأس العالم للأندية بعد مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

- قائمة المسجلين بقميص الأهلي في مونديال الأندية ترتفع إلى 11 لاعبا وهم (محمد أبو تريكة - عماد متعب - أمادو فلافيو - السيد حمدي - حسين الشحات - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أحمد عبد القادر - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد شريف)

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بمنافسات كأس العالم للأندية.

وسبق أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.

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