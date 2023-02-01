معلول: الفوز ضد أوكلاند خطوة أولى.. يجب أن نكون أكثر تركيزا أمام سياتل المختلف

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 23:52

كتب : FilGoal

علي معلول

يرى علي معلول ظهير أيسر الأهلي أن الفوز ضد أوكلاند في الدور الأول من كأس العالم للأندية مجرد خطوة أولى.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في تمام السابعة من مساء السبت المقبل.

أخبار متعلقة:
سجّل هدفا.. محمد شريف رجل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي الأهلي يفك الشراكة مع مونتيري ويعادل انتصارات برشلونة في كأس العالم للأندية الهدف العشرين.. تاو ثاني محترف يسجل لـ الأهلي في مونديال الأندية كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة

وقال معلول عبر صفحة النادي الرسمية: "الحمد لله أبارك لجماهير الأهلي على الانتصار والتأهل للدور القادم، ولكنها خطوة أولى من ضمن الخطوات التي تنتظرنا".

وشدد معلول "سنفرح اليوم بالتأهل ونركز بعد ذلك على مباراة اليوم السبت أمام منافس محترم ومختلف عن منافس اليوم".

وتابع "يجب أن نكون أكثر تركيز في المباراة المقبلة من أجل حسم التأهل لنصف النهائي".

واختتم معلول تصريحاته "نتمنى أن يكون الجمهور خير سند وداعم للاعبين وإن شاء الله نحقق ميدالية مثلما فعلنا من قبل".

وبانتصار الأهلي على أوكلاند تعرض بذلك الفريق النيوزلاندي للخسارة في 11 مباراة ليعادل عدد هزائم الأهلي في البطولة.

وخاض الأهلي 19 مباراة في منافسات كأس العالم للأندية وسجل 20 هدفا بينما استقبل 26.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بمنافسات كأس العالم للأندية.

وسبق أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.

كأس العالم للأندية الأهلي علي معلول أوكلاند سياتل
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - الشناوي: احترمنا أوكلاند بشكل جيد ولذلك فزنا كأس العالم للأندية - الهدف العشرين ومعادلة برشلونة في أبرز أرقام فوز الأهلي على أوكلاند سجّل هدفا.. محمد شريف رجل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي الأهلي يفك الشراكة مع مونتيري ويعادل انتصارات برشلونة في كأس العالم للأندية الهدف العشرين.. تاو ثاني محترف يسجل لـ الأهلي في مونديال الأندية كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة العاشر بقميص الأهلي.. شريف يكتب اسمه بين المسجلين لـ الأحمر في مونديال الأندية كأس العالم للأندية - الأحمر يكرر التاريخ.. الأهلي ينتصر على أوكلاند بالثلاثة
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - الشناوي: احترمنا أوكلاند بشكل جيد ولذلك فزنا ساعة | كأس العالم للأندية
مبابي يهدر مرتين ويصاب رفقة راموس.. ورقم أسطوري لـ ميسي و"الطفل" في فوز سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
بركات فى تدريبات المنتخب الأولمبي: البقاء للأكفأ والمنضبط.. ونمتلك جيلا واعدا ساعة | الكرة المصرية
لا تأثير للصورة يا مورينيو.. روما يودع كأس إيطاليا أمام كريموينسي ساعة | الكرة الأوروبية
50 نقطة و+8.. برشلونة يعبر بيتيس وينطلق بالسرعة القصوى نحو لقب الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة الإنجليزية - نهائي يحدث لأول مرة.. مانشستر يونايتد يكرر تفوقه على نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
شريف: سعيد بالتأهل أكثر من التسجيل.. وأشكر جماهير المغرب على المساندة ساعة |
كأس العالم للأندية - الهدف العشرين ومعادلة برشلونة في أبرز أرقام فوز الأهلي على أوكلاند ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك