معلول: الفوز ضد أوكلاند خطوة أولى.. يجب أن نكون أكثر تركيزا أمام سياتل المختلف

يرى علي معلول ظهير أيسر الأهلي أن الفوز ضد أوكلاند في الدور الأول من كأس العالم للأندية مجرد خطوة أولى.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في تمام السابعة من مساء السبت المقبل.

وقال معلول عبر صفحة النادي الرسمية: "الحمد لله أبارك لجماهير الأهلي على الانتصار والتأهل للدور القادم، ولكنها خطوة أولى من ضمن الخطوات التي تنتظرنا".

وشدد معلول "سنفرح اليوم بالتأهل ونركز بعد ذلك على مباراة اليوم السبت أمام منافس محترم ومختلف عن منافس اليوم".

وتابع "يجب أن نكون أكثر تركيز في المباراة المقبلة من أجل حسم التأهل لنصف النهائي".

واختتم معلول تصريحاته "نتمنى أن يكون الجمهور خير سند وداعم للاعبين وإن شاء الله نحقق ميدالية مثلما فعلنا من قبل".

وبانتصار الأهلي على أوكلاند تعرض بذلك الفريق النيوزلاندي للخسارة في 11 مباراة ليعادل عدد هزائم الأهلي في البطولة.

وخاض الأهلي 19 مباراة في منافسات كأس العالم للأندية وسجل 20 هدفا بينما استقبل 26.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بمنافسات كأس العالم للأندية.

وسبق أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.