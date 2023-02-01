كانسيلو لا يهدر الوقت.. بايرن يكتسح ماينتس في كأس ألمانيا

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو

تأهل بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على مضيفه ماينتس بأربعة أهداف دون رد في ملعب ميفا أرينا.

وسجّل بايرن أهدافه بواسطة إيريك ماكسيك تشوبو موتينج، وجمال موسيالا، ولوروا ساني، وألفونسو ديفيز.

وعرفت المباراة إشهار البطاقة الحمراء مرتين في وجه أفراد ماينتس.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرتغالي جواو كانسيلو بعد يوم واحد من انضمامه لـ بايرن ميونيخ.

ولم يهدر كانسيلو -الذي شارك كظهير أيسر- الكثير من الوقت، وأعطى التمريرة الحاسمة في لقطة الهدف الأول بعد 17 دقيقة من توقيع الكاميروني تشوبو موتينج.

وأضاف موسيالا هدف بايرن الثاني في الدقيقة 30، ثم أكمل ساني الثلاثية في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني اختتم البديل ديفيز أهداف بايرن في الدقيقة 83.

وعرفت المباراة أول بطاقة حمراء في الدقيقة 82 لـ بو سفينسون لاعب ماينتس بعد الاعتراض بشراسة على الحكم.

ثم أكمل ماينتس المباراة بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 86 عندما خرج أليكساندر هاك مطرودًا ببطاقة صفراء ثانية.

وكان لايبزج قد تأهل بدوره إلى ربع النهائي بفوزه على مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقدّم إيميل فورسبرج في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف كونراد لايمر هدفا ثانيا في الدقيقة 41.

وقلّص كاسبر دولبرج الفارق لـ هوفنهايم بهدف في الدقيقة 76، ثم قتل تيمو فيرنر المباراة بالدقيقة 83.

وانضم بايرن ولايبزج إلى شتوتجارت ويونيون برلين في ربع النهائي.

وتتواصل مباريات ثمن النهائي الثلاثاء المقبل بمباراة ساندهاوزن أمام فرايبورج، وأينتراخت فرانكفورت ضد دارمشتادت.

وتختتم المباريات الأربعاء بمباراة نورنبرج أمام فورتونا دوسلدورف، وبوخوم أمام بوروسيا دورتموند.

بايرن ميونيخ ماينتس كأس ألمانيا
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