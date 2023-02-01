سجّل هدفا.. محمد شريف رجل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

محمد شريف - رجل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

فاز محمد شريف بجائزة رجل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.

وسجل شريف هدفا في فوز الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء أمام أوكلاند سيتي في الدور الأول من المسابقة.

شريف هو اللاعب الخامس من الأهلي الذي يحصد الجائزة منذ استحداثها عام 2013.

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الخمسة لاعبون:

أيمن أشرف - نسخة 2020 أمام الدحيل القطري.

محمد الشناوي - نسخة 2020 أمام بالميراس البرازيلي.

رامي ربيعة - نسخة 2021 أمام مونتيري المكسيكي.

ياسر إبراهيم - نسخة 2021 الهلال السعودي.

وجاءت أرقام شريف في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 80

عدد الأهداف: 1

عدد التسديدات على المرمى: 4

دقة التمرير: 86%

عدد التمريرات الصحيحة: 6 من 7

عدد مرات لمس الكرة: 12

عدد مرات استعادة الكرة: 2

كأس العالم للأندية الأهلي أوكلاند سيتي
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