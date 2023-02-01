الأهلي يفك الشراكة مع مونتيري ويعادل انتصارات برشلونة في كأس العالم للأندية

فك الأهلي شراكته مع فريق مونتيري المكسيكي في عدد الانتصارات بتاريخ بطولات كأس العالم للأندية.

وعادل الأهلي رقم برشلونة وحقق كل منهما سبعة انتصارات في مونديال الأندية.

وتغلب الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في الدور الأول من النسخة الحالية ببطولة كأس العالم للأندية.

وخاض برشلونة عدد مباريات أقل إذ لعب ثمانية لقاءات وانتصر سبع مرات مقابل خسارة واحدة.

بينما حقق الأهلي سبعة انتصارات خلال 19 مباراة خاضهم الفريق في كأس العالم للأندية ليعادل رقم برشلونة.

ولا يتفوق على الأهلي وبرشلونة في عدد الانتصارات بكأس العالم للأندية سوى ريال مدريد الذي حقق الفوز في عشر مباريات.

وبانتصار الأهلي على أوكلاند تعرض بذلك الفريق النيوزلاندي للخسارة في 11 مباراة ليعادل عدد هزائم الأهلي في البطولة.

وخاض الأهلي 19 مباراة في منافسات كأس العالم للأندية وسجل 20 هدفا بينما استقبل 26.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بمنافسات كأس العالم للأندية.

وسبق أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في السابعة من مساء السبت في ربع النهائي.