كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة

يستعد الأهلي لافتتاح مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة سياتل ساوندرز في ربع النهائي من البطولة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يشارك هذه المرة بعد أن حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

الأهلي انتصر بنتيجة 3-0 على أوكلاند سيتي في افتتاح نسخة 2022.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

مشوار الأهلي

الأهلي × سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.