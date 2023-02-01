كأس العالم للأندية - الأحمر يكرر التاريخ.. الأهلي ينتصر على أوكلاند بالثلاثة

انتصر الأهلي على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في افتتاح كأس العالم للأندية 2022 وحجز مقعده في ربع النهائي.

وسجل أهداف الأهلي كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وبذلك سيلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 1 فبراير المقبل.

وكرر الأهلي فوزه على أوكلاند بعدما انتصر في نسخة 2006 بنتيجة 2-0، واليوم تفوق بهدف أكثر من اللقاء الأول.

وحقق الأهلي فوزه الـ 7 في كأس العالم للأندية بالتساوي مع برشلونة الإسباني، الأهلي من 19 مباراة وبرشلونة من 8.

ووصل الأهلي للهدف رقم 20 في البطولة كرابع أقوى فريق هجوميا بعد ريال مدريد وبرشلونة ومونتيري.

وبخوض اللقاء المقبل سيكون الأهلي أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يخوض 20 مباراة.

وحقق الأهلي ثاني أكبر انتصار في تاريخه بالمسابقة بعد الفوز على الهلال السعودي في النسخة الماضية 4-0.























































































































































التشكيل

وتواجد الثلاثي: عمرو السولية – أليو ديانج - حمدي فتحي في خط وسط الأهلي.

فيما بدأ محمد شريف في الهجوم ومن خلفه الثنائي أحمد عبد القادر وحسين الشحات.

حسين الشحات وأحمد عبد القادر أساسيان، وشريف يقود هجوم الأهلي أمام أوكلاند #في_المونديال 🦅 pic.twitter.com/8XUbxiwlEu — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2023

وشهد تشكيل أوكلاند حضور الأرجنتيني المخضرم إيميليانو تادي الذي رفع بذلك رصيده إلى 11 مباراة في تاريخه بكأس العالم للأندية.

وبالتالي عادل تادي الرقم القياسي المسجل باسم ثلاثي الأهلي السابق: محمد أبو تريكة، ووائل جمعة، وحسام عاشور.

كما ظهر الإسباني جيرارد جاريجا في خط الوسط وهو الذي سجل وصنع في نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا الماضي.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء ضاغطا على دفاع أوكلاند بحثا عن الهدف الأول مبكرا.

علي معلول أرسل عرضية متقنة لـ محمد شريف الذي لمس الكرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 18 وبعد سلسلة من التمريرات كاد لاعبي أوكلاند أن يهددون مرمى الشناوي لكن التسديدة وجدت أليو ديانج في الموعد.

عاد الأهلي للتهديد مجددا برأسية من حمدي فتحي عقب ركنية شتتها الدفاع في الوقت المناسب في الدقيقة 23.

رد فعل كولر على أداء لاعبيه أمام أوكلاند خلال نصف ساعة من الشوط الأول.❌#في_المونديال pic.twitter.com/fL5SjMEX91 — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2023

وبعد دقيقة واحدة سدد حمدي فتحي كرة جاءت بعيدة عن المرمى.

ومن ثم سدد أحمد حمدي عبد القادر كرة تصدى لها حارس أوكلاند بثبات.

وفي الدقيقة 39 وبعد سلسلة من التمريرات الحمراء أرسل محمد هاني عرضية لكن تسديدة شريف جاءت بعيدة.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول اهتزت الشباك وبالتحديد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

تمريرة أرضية من أحمد عبد القادر، وتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي.

video:1

وبذلك رفع حسين الشحات رصيده إلى ثلاثة أهداف في منافسات كأس العالم للأندية.

إذ نجح جناح الأهلي في تسجيل هدفين بقميص الأحمر وهدف بقميص العين الإماراتي.

وبات حسين الشحات أيضا رابع لاعب يسجل للأهلي في نسختين مختلفتين بعد كل من محمد أبو تريكة (2006-2012) وأمادو فلافيو (2006-2008) وعماد متعب (2005-2013).

أصبح حسين الشحات رابع لاعب يسجل في نسختين مختلفتين مع الأهلي بعد كل من: ◾محمد أبو تريكة (2006-2012) ◾أمادو فلافيو (2006-2008) ◾عماد متعب (2005-2013) ◾حسين الشحات (2020-2022)🆕 pic.twitter.com/ayCce180Ie — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2023

وعادل الشحات رقما مميزا للثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

ويعتبر الشحات اللاعب العربي والإفريقي الوحيد الذي سجل في ثلاث نسخ مختلفة.

الشوط الثاني

طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء رفض الحكم احتسابها بعد مراجعة تقنية الفيديو.

واستطاع محمد شريف أن ينفرد في الدقيقة 56 بعد تمريرة بينية من حمدي فتحي، سدد كرة أرضية سكنت الشباك معلنة ثاني أهداف الأهلي في اللقاء.

video:2

د56' الهدف الثاني لـ الأهلي المصري عن طريق محمد شريف



الأهلي المصري 2 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/r8LAAVoFhu — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023

وأصبح شريف اللاعب العاشر الذي يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية.

🔟لاعبين من الأهلي سجلوا في تـاريخ كأس العالم للأندية ⭐ - عماد متعب - محمد أبو تريكة - أمادو فلافيو - السيد حمدي - حسين الشحات - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أحمد عبد القادر - عمرو السولية - محمد شريف 🆕#في_المونديال pic.twitter.com/orD1AUZiJh — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2023

وبعد 10 دقائق أهدر شريف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بعد بينية من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 69 سدد حسين الشحات كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وتابعها عبد القادر وراوغ المدافع ومرر للشحات الذي سدد كرة ارتطمت بأقدام الدفاع.

وفي الدقيقة 74 أجرى مارسيل كولر أول تغييرين للأحمر بمشاركة بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر بدلا من حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

وبعد 6 دقائق أشرك السويسري كل من محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان عطية بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف.

وفي الدقيقة 83 شارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من عمرو السولية.

التغييرات أظهرت تأثيرها سريعا بتمريرة من كهربا بالكعب إلى بيرسي تاو الذي انفرد وسدد على يمين الحارس مسجلا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 86.

د86' الهدف الثالث لـ الأهلي المصري عن طريق بيرسي تاو الأهلي المصري 3 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/ItJopwF4xe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023

هدف الجنوب إفريقي جعله ثاني أجنبي يسجل للأهلي في مونديال الأندية بعد أمادو فلافيو.

كما رفع رصيد الأهلي لـ 20 هدفا في كأس العالم للأندي، وبات اللاعب رقم 11 في الأهلي الذي يسجل.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع عاد الحكم الصيني لمراجعة تقنية الفيديو لاحتمالية إشهار بطاقة حمراء.

وبالفعل بعد مراجعة التقنية أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ميتشيل أدم عقب تدخل قوي على طاهر محمد طاهر خارج منطقة الجزاء.

بعد دقيقتين أعلن الحكم نهاية اللقاء معلنا انتصار الأهلي وتأهله لربع نهائي كأس العالم للأندية.