أوناحي احتاج ربع ساعة لتسجيل هدفه الأول مع مارسيليا.. بمشاركة مصطفى محمد بديلا

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - مارسيليا ضد نانت

احتاج عز الدين أوناحي الوافد الجديد لفريق مارسيليا ربع ساعة فقط لتسجيل أولى أهدافه مع الفريق في شباك نانت.

وتغلب مارسيليا على مضيفه نانت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل مارسيليا الهدفين في الشوط الثاني، إذ سجل جواو فيكتور الهدف الأول في الدقيقة 57 بالخطأ في مرماه بينما قتل أوناحي اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

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وشارك مصطفى محمد المحترف المصري بديلا في الدقيقة 66 من أجل تعزيز هجوم نانت.

وكان مارسليا قد أعلن ضم عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب بشكل رسمي قبل ثلاثة أيام من نهاية سوق الانتقالات الشتوية من فريق أنجيه متذيل ترتيب الدوري الفرنسي.

وافتتح أوناحي سجله التهديفي في الدوري الفرنسي هذا الموسم لأول مرة في مشاركته الأولى مع مارسيليا، إذ خاض 15 مباراة بقميص أنجيه دون تسجيل أهداف.

ورفع مارسليا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر والذي يلعب مباراته ضد مونبيليه.

أما نانت فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر عقب مرور 21 جولة.

بينما شارك مصطفى محمد للمباراة 21 في الدوري الفرنسي هذا الموسم وكان قد ساهم في ثمانية أهداف.

إذ سجل مصطفى محمد خمسة أهداف مع نانت وصنع ثلاثة آخرين.

ولعب مصطفى محمد بقميص نانت هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل ثمانية أهداف وصنع أربعة آخرين.

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