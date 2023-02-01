في الـ 41 من عمره.. الإسماعيلي يستعيد المخضرم محمد صبحي لتجنب كارثة الهبوط

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الإسماعيلي

عاد سيرجي أكا إلى الدوري المصري من جديد لكن تلك المرة عبر بوابة الإسماعيلي.

سيرجي أكا

النادي : الإسماعيلي

محمد صبحي

النادي : معتزل

الإسماعيلي

وانضم أكا إلى الإسماعيلي في صفقة انتقال حر في سوق الانتقالات الشتوية.

وسبق وكان لـ أكا تجربة احترافية في الدوري المصري الممتاز مع الجونة.

ولعب أكا في الدوري المصري مع الجونة في 65 مباراة، وصنع خلالها هدفا.

ولم يشارك أكا مع منتخب كوت ديفوار على الرغم من استدعائه لمباراتين.

ويعتبر أكا الصفقة الثانية لـ الإسماعيلي في سوق الانتقالات الشتوية بعد استعارة كريم الديب من الاتحاد السكندري.

وبدأ مسيرته أكا ضمن صفوف فريق أسيك ميموزا الإيفواري قبل أن ينتقل إلى الصفاقسي التونسى موسم 2018 /2019، ثم تألق بشكل لافت للنظر بعد انضمامه لنادي الجونة والذي على إثره تم استدعائه لصفوف منتخب بلاده وخاض أخيراً تجربة احتراف فى الدوري التركي.

كما أعلن الإسماعيلي عودة الحارس المخضرم محمد صبحي.

وكانت أخر محطة لـ صبحي في مسيرته مع الإسماعيلي قبل أن ينتهي التعاقد في صيف 2021.

صبحي (41 عامًا) أحد أبناء الإسماعيلي، تم تصعيده للفريق الأول عام 2001 ويعود بعد 22 عامًا لمحاولة إنقاذ الإسماعيلي من الهبوط.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة عن الخروج من المراكز المؤدية للهبوط.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في ختام مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي الدوري المصري سيرجي أكا محمد صبحي
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